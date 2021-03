FOX TV Final Yapmama Karar Verdi! Dizi En Sonunda Beklediği Değeri Kazandı! Yorumlarda Açık Ara Önde… “Helal Olsun!”

Her ne kadar bir mafya oluşumunun yer aldığı ve karşılıklı hesaplaşmaların var olduğu dizide buna rağmen şiddet faktörü ekranda pek almıyor. Alışık olduğumuz birçok dizideki gibi şiddet sahnelerini pek içermeyen Son Yaz dizisi her açıdan tam not alarak özgün bir anlatımıyla devam ediyor.

Elbette ki kurgusal gerçeklik ve hikayenin yapısal doğası gereği gerekli şiddet sahneleri en olağan şekilde izleyiciye sunuluyor. Dolaysıyla bu durum dizinin lehine olacak şekilde yorumlara ve tepkilere neden olurken kendisine değer katarak seyircisini bağlıyor.