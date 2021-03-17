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- 17 Mar 2021 - 12:53 G: 17 Mar 2021 - 13:56

FOX TV Final Yapmama Karar Verdi! Dizi En Sonunda Beklediği Değeri Kazandı! Yorumlarda Açık Ara Önde… “Helal Olsun!”

Son Yaz dizisi her zaman olduğu gibi Cuma akşamları Fox Tv’de izleyicileri derinden etkilemeye tam gaz devam ediyor. Henüz 11 bölüme sahip olan Son Yaz dizisi şimdiden milyonlarca seyircisini kendisine alıştırmayı başardı. Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerden oluşan başrol kadrosu; derin hikâye kurgusunun yanında muhteşem oyuncu performanslarıyla da reyting tablolarında adından söz ettirmeyi başarıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her ne kadar bir mafya oluşumunun yer aldığı ve karşılıklı hesaplaşmaların var olduğu dizide buna rağmen şiddet faktörü ekranda pek almıyor. Alışık olduğumuz birçok dizideki gibi şiddet sahnelerini pek içermeyen Son Yaz dizisi her açıdan tam not alarak özgün bir anlatımıyla devam ediyor.

Elbette ki kurgusal gerçeklik ve hikayenin yapısal doğası gereği gerekli şiddet sahneleri en olağan şekilde izleyiciye sunuluyor. Dolaysıyla bu durum dizinin lehine olacak şekilde yorumlara ve tepkilere neden olurken kendisine değer katarak seyircisini bağlıyor.

17 Mar 2021 - 12:53 Ankara- Dizi Haberleri

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