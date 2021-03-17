Demet Akalın Kesenin Ağzını Açtı! Bir Çanta İçin Verdiği Para Dudakları Uçuktan Kanattı! Yazık Değil mi?

Alişan ve Demet ile Sabah Sabah” adlı programla her sabah Star Tv’de ekranlarda olan Demet Akalın, olay hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Eski kocası yeni sevgilisi Okan Kurt’la olan ilişkisi ve eski dostlarıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı Polemikler Kraliçesi olarak anılan ünlü şarkıcı, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Magazin gündeminde adının geçmediği gün olmayan Polemikler Kraliçesi Demet Akalın, bu sefer de aldığı bir çantanın fiyatıyla konuşuluyor. Olay açıklamaları ve tartışma yaratan sözleriyle sürekli konuşulan ünlü popçunun, yaptığı alışverişlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Tatile dahi sponsorların gönderdiği ürünlerle gittiğini belirten Demet Akalın, şimdilerde aldığı Dior marka ile konuşuluyor.