Demet Akalın Kesenin Ağzını Açtı! Bir Çanta İçin Verdiği Para Dudakları Uçuktan Kanattı! Yazık Değil mi?
Paylaşımları, sözleri, ikili ilişkileriyle hatta alışverişleriyle dahi sürekli gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu seferde bir çantaya verdiği fiyattan dolayı gündemde…
Alişan ve Demet ile Sabah Sabah” adlı programla her sabah Star Tv’de ekranlarda olan Demet Akalın, olay hareketleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Eski kocası yeni sevgilisi Okan Kurt’la olan ilişkisi ve eski dostlarıyla yaşadığı tartışmalardan dolayı Polemikler Kraliçesi olarak anılan ünlü şarkıcı, her paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
Magazin gündeminde adının geçmediği gün olmayan Polemikler Kraliçesi Demet Akalın, bu sefer de aldığı bir çantanın fiyatıyla konuşuluyor. Olay açıklamaları ve tartışma yaratan sözleriyle sürekli konuşulan ünlü popçunun, yaptığı alışverişlerle de gündeme gelmeye devam ediyor. Tatile dahi sponsorların gönderdiği ürünlerle gittiğini belirten Demet Akalın, şimdilerde aldığı Dior marka ile konuşuluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.