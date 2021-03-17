MHP 13. Olağan Genel Kongresi Canlı İzle! 18 Mart 2021 MHP Büyük Kongresi Canlı İzle! Devlet Bahçeli Kongre Konuşması Canlı İzle!

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 13. büyük kurultayı perşembe günü yapılacak. Partinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden aday olacağı kurultayda 2023 seçimlerinde partiyi temsil edecek adaylar da belli olacak. Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurultay için hazır olduğu ancak 18 mart gününün sembolik öneminden dolayı, kurultayın yarın toplanmasına karar verildiği biliniyor.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin “istiklal için birlik, istikbal için dirlik” sloganı ile gerçekleşecek 13. Olağan Genel Kongresi, Covid-19 salgın sürecinin devam etmesinden kaynaklı ek önlemlerle yapılacak. Covid-19 önlemlerine uygun şekilde gerçekleşecek kongrenin yarın yapılmasının nedenlerinden biri de hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının uygulanması. Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak kurultaya yine önlemlerden kaynaklı seyirci alınmayacak. Seyircisiz gerçekleşecek 13. Olağan Genel Kongre için salonda il başkanları, belediye başkanları, MYK üyeleri ve özel davetliler bulunacak. 13. kez toplanacak büyük kurultay için partinin sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlardaki milli beka vurgusu da dikkat çekti.