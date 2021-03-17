Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Başladı! Altının Kilogramı 418 Bin 500 Liraya Ulaştı

Altın piyasasında, en düşük 417 bin 600 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 418 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 543 milyon 890 bin 680,44 lira, işlem miktarı ise 1.301,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 276 bin 633,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KGDOLAR/ONS Önceki Kapanış 417.000,001.733,90 En Düşük 417.600,001.732,00En Yüksek420.300,001.740,15 Kapanış 418.500,001.732,00 Ağırlıklı Ortalama 418.905, 561.737,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 543.890.680,44

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.301,48

Toplam İşlem Adedi87