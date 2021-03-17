Altının Kilogram Fiyatında Yükseliş Başladı! Altının Kilogramı 418 Bin 500 Liraya Ulaştı
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 500 liraya kadar yükseliş gösterdi.
Altın piyasasında, en düşük 417 bin 600 lirayı, en yüksek ise 420 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 418 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 543 milyon 890 bin 680,44 lira, işlem miktarı ise 1.301,48 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 548 milyon 276 bin 633,81 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: STANDART TL/KGDOLAR/ONS Önceki Kapanış 417.000,001.733,90 En Düşük 417.600,001.732,00En Yüksek420.300,001.740,15 Kapanış 418.500,001.732,00 Ağırlıklı Ortalama 418.905, 561.737,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 543.890.680,44
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.301,48
Toplam İşlem Adedi87
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.