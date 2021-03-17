İbrahim Tatlıses’e Müjde Üzerine Müjde! İbo Show’da Düğün Havası Esecek! Sadece Günler Kaldı! Meğer Oğlu…
Ekranların en sevilen programlarından İbo Show’un sunuculuğunu yapan İbrahim Tatlıses’e müjde verildi. Milyonlar için İbo Show’da düğün havası esecek. Sadece günler sonra milyonlar daha keyifli bir programa şahit olacak. İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu sonunda beklenilen haberi vererek hayranlarını mutlu etti…
İbrahim Tatlıses’in şarkıcı ve ünlü oğlu İdo Tatlıses tüm hayranlarını havaya uçuracak haberi verdi. Oğlunun en mutlu gününde yanında olacak olan İbrahim Tatlıses ise bu haberden sonra daha keyifli bir İbo Show sunacağı sosyal medya tarafından konuşulmaya başlandı. Sevilen ismin nişanlısıyla tüm hazırlıkları tamamladı.
İdo Tatlıses, nişanlısı olan Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturma kararını aldığını kısa bir süre önce açıklamıştı. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak tanınan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli koronavirüs sebebiyle düğünlerini ertelemişlerdi. Tüm sevdiklerinin yanında olmasını isteyen iki ünlü isim sonunda nikah tarihlerini açıkladılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.