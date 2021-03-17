İbrahim Tatlıses’e Müjde Üzerine Müjde! İbo Show’da Düğün Havası Esecek! Sadece Günler Kaldı! Meğer Oğlu…

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı ve ünlü oğlu İdo Tatlıses tüm hayranlarını havaya uçuracak haberi verdi. Oğlunun en mutlu gününde yanında olacak olan İbrahim Tatlıses ise bu haberden sonra daha keyifli bir İbo Show sunacağı sosyal medya tarafından konuşulmaya başlandı. Sevilen ismin nişanlısıyla tüm hazırlıkları tamamladı.

İdo Tatlıses, nişanlısı olan Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturma kararını aldığını kısa bir süre önce açıklamıştı. Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olarak tanınan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli koronavirüs sebebiyle düğünlerini ertelemişlerdi. Tüm sevdiklerinin yanında olmasını isteyen iki ünlü isim sonunda nikah tarihlerini açıkladılar.