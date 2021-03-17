Hande Erçel Ne Kerem Bürsin’den Ne de Sevgilisinden Görmedi! O İsimden Öyle Bir Hediye Geldi Ki, Görenler Ayakta Alkışladı! “Aşırı Güzel”

2015 yılında ‘Güneş’in Kızları’ adlı diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Hande Erçel, oynadığı dizilerle ve aşk hayatıyla sürekli ön plana çıkmayı başarıyor. Magazin gündemine sürekli bomba haberlerle düşen ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez aldığı bir hediyeyle takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.

Aşk hayatıyla sürekli gündemde olan ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır sevgilisi olan Murat Dalkılıç’tan ayrılık haberleri ile manşetlere konu olmuştu. Murat Dalkılıç’dan ayrıldıktan sonra adı oyuncu partneri ve rol arkadaşı olan Kerem Bürsin’le anılan Hande Erçel’in aşk iddialarını doğrulamadı. Kerem Bürsin’e de aynı aşk iddialarının gerçekliğini soran muhabirlere, ünlü oyuncu Kerem Bürsin’in cevabı gecikmedi. Sadece işiyle ilgilendiğini, aralarında aşk olmadığını, sadece rol arkadaşı olduklarını dile getiren Kerem Bürsin, aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aramızda aşk yok diyen ünlü oyuncu aşk haberlerini yalanladı.