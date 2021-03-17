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17 Mar 2021 - 18:47

Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi!

Tv8 ekranlarının severek izlenen ve çok yoğun takip edilen programı Survivor’da ortalık karıştı. Kıyasıya mücadele eden Survivor yarışmacıları arasında zaman zaman sular durulmuyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki ayrı takım olarak yarıştıkları bu zorlu mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aynı takım içinde yarışan birbirinden farklı karakterlere sahip olan yarışmacılar arasında ortalık fena karıştı.