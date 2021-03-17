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- 17 Mar 2021 - 18:47 G: 17 Mar 2021 - 19:02

Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi!

Tv8 ekranlarının severek izlenen ve çok yoğun takip edilen programı Survivor’da ortalık karıştı. Kıyasıya mücadele eden Survivor yarışmacıları arasında zaman zaman sular durulmuyor. Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki ayrı takım olarak yarıştıkları bu zorlu mücadele hız kesmeden devam ediyor. Aynı takım içinde yarışan birbirinden farklı karakterlere sahip olan yarışmacılar arasında ortalık fena karıştı.

Enver Yılmaz
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Her bölümü ilgiyle izlenen ünlü yarışma programı Survivor’da iki isim arasında olay sözler söylendi. Ünlüler takımında yarışan Batuhan Karacakaya’dan, karşı rakip takım olan Gönüllüler takımında yarışan Poyraz’a olay gönderme. Bazı bölümleri TV’de yayınlanmayan Survivor’dan gelen kesitlerde zaman zaman şok sözler sarf ediliyor.

Yine TV’de yayınlanmayan yeni görüntülerde adada oyunlarla ilgili durum değerlendirmesi yapan Ünlüler takımından Batuhan’dan şok sözler geldi. Çağrı, Melis, Merve, Gonca gibi isimlerle adada durum değerlendirmesi yapan Batuhan, oyunlarda hangi isimler seçilecek konusunda şok bir yorumda bulundu.

17 Mar 2021 - 18:47 Ankara- Survivor 2021

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