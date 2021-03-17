Haberler Ankara Haberler Ankara
- 17 Mar 2021 - 18:12 G: 17 Mar 2021 - 23:57

Survivor’da Poyraz Artık Eskisi Gibi Değil! Tahtını Şok İsme Teslim Etti! Meşalesi Sönecek Mi, Neler Oluyor?

TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’da şok bir gelişme yaşandı. Acun Medya tarafından yıllardır ekranlara gelen heyecanı yüksek yarışmada yaşanılanlar ise seyirciler tarafından soluksuz izleniyor. Yarışmada bulunan isimler ise büyük bir hayran kitlesine sahip. Hayran kitlesi en yüksek olan isimlerden biri ise Poyraz…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Performansının yanında yakışıklığıyla da sık sık gündeme gelen Poyraz’ın Türkiye’de 1000’e yakın hayran sayfası var. Fakat artık ününü yavaş yavaş kaybediyor. Neredeyse her SMS sıralamasında artık bir isim ilk sıraya oturuyor. Eski ününü kaybeden Poyraz’ın başlıca sebebi ise takım arkadaşlarına olan tavırları olarak gözüküyor sosyal medya kullanıcıları tarafından.

Acun Medya tarafından uzun süredir TV8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasına yıllarca çok farklı isimler yarıştı. Hala Survivor yarışmacılarından birçok kişi akıllarda kazılı olarak kalıyor. Bu isimlerden biride Poyraz oldu. Sevilerek izlenen yarışmada birçok hayranı bulunan Poyraz tahtından düşmeye başladı. Tahtan düşmesinin yanında o isme ise tacını takdim etti.

17 Mar 2021 - 18:12 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi! mask
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi!
Survivor 2021 Birleşme Partisi Başvuru Sonuçları! Exxen Survivor Çekilişi Kazananlar İsim Listesi Belli Oldu mask
Survivor 2021 Birleşme Partisi Başvuru Sonuçları! Exxen Survivor Çekilişi Kazananlar İsim Listesi Belli Oldu
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Mart 2021 Salı Survivor 49. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 16 Mart 2021 Salı Survivor 49. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 15 Mart 2021 Pazartesi Survivor 48. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 15 Mart 2021 Pazartesi Survivor 48. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor Hayranlarına Müjde! Survivor’dan Elenen İsim Sonunda Belli Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alsın, Her Şey Artık Bambaşka Olacak! mask
Survivor Hayranlarına Müjde! Survivor’dan Elenen İsim Sonunda Belli Oldu! Herkes Derin Bir Nefes Alsın, Her Şey Artık Bambaşka Olacak!
Survivor Poyraz’ın Hakaret İçerikli Paylaşımı ve El İşareti Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Meşalesi Çoktan Söndü! mask
Survivor Poyraz’ın Hakaret İçerikli Paylaşımı ve El İşareti Acun Ilıcalı’yı Çileden Çıkardı! Meşalesi Çoktan Söndü!
Survivor 2021 Tek Parça 13 Mart 2021 Cumartesi 46. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 13 Mart 2021 Cumartesi 46. Bölüm Canlı İzle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Barış Elendi Mi? Barış Özbek Sağlık Durumu Nasıl, Diskalifiye Oldu Mu? mask
Survivor Barış Elendi Mi? Barış Özbek Sağlık Durumu Nasıl, Diskalifiye Oldu Mu?
Acun Ilıcalı Sağ Gösterip Sol Vurdu! 15 Senedir Ekranlarda Ama İlk Kez Böyle Bir Şey Oluyor! Olayla Alakası Olmayan Kişinin Diskalifiye Olması “Yok Artık” Dedirtti! mask
Acun Ilıcalı Sağ Gösterip Sol Vurdu! 15 Senedir Ekranlarda Ama İlk Kez Böyle Bir Şey Oluyor! Olayla Alakası Olmayan Kişinin Diskalifiye Olması “Yok Artık” Dedirtti!
Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Yarışmacı Durmadı, Her Şeyi Anlattı! Meğer İç Çamaşırı Yerine… mask
Survivor’da Ortaya Çıkan Gerçek Soğuk Duş Etkisi Yarattı! O Yarışmacı Durmadı, Her Şeyi Anlattı! Meğer İç Çamaşırı Yerine…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serenay Sarıkaya Dalga Konusu Oldu! Bir Fotoğraf Paylaştı, Hayranları Pişman Oldu! Tüm Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor… mask
Serenay Sarıkaya Dalga Konusu Oldu! Bir Fotoğraf Paylaştı, Hayranları Pişman Oldu! Tüm Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor…
Bensu Soral, Meslektaşlarına Rest Çekti! Aldığı Ücretler Mevzu Bahis Oldu, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Bensu Soral, Meslektaşlarına Rest Çekti! Aldığı Ücretler Mevzu Bahis Oldu, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Can Yaman Şov!" mask
Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Can Yaman Şov!"
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi! mask
Survivor’da Takımlar Birbirine Girdi! O İsim Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ortalık Fena Karıştı! Televizyon Dünyasında Yayınlanmadı, Linçler Üst Üste Geldi!
Survivor’da Poyraz Artık Eskisi Gibi Sevilmiyor! Tahtını Şok İsme Teslim Etti! Yakında Elenecek, Meşalesi Sönecek! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Poyraz Artık Eskisi Gibi Sevilmiyor! Tahtını Şok İsme Teslim Etti! Yakında Elenecek, Meşalesi Sönecek! Neler Oluyor?
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir! mask
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL