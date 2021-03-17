Survivor’da Poyraz Artık Eskisi Gibi Sevilmiyor! Tahtını Şok İsme Teslim Etti! Yakında Elenecek, Meşalesi Sönecek! Neler Oluyor?

Performansının yanında yakışıklığıyla da sık sık gündeme gelen Poyraz’ın Türkiye’de 1000’e yakın hayran sayfası var. Fakat artık ününü yavaş yavaş kaybediyor. Neredeyse her SMS sıralamasında artık bir isim ilk sıraya oturuyor. Eski ününü kaybeden Poyraz’ın başlıca sebebi ise takım arkadaşlarına olan tavırları olarak gözüküyor sosyal medya kullanıcıları tarafından.

Acun Medya tarafından uzun süredir TV8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasına yıllarca çok farklı isimler yarıştı. Hala Survivor yarışmacılarından birçok kişi akıllarda kazılı olarak kalıyor. Bu isimlerden biride Poyraz oldu. Sevilerek izlenen yarışmada birçok hayranı bulunan Poyraz tahtından düşmeye başladı. Tahtan düşmesinin yanında o isme ise tacını takdim etti.