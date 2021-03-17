Survivor’da Poyraz Artık Eskisi Gibi Sevilmiyor! Tahtını Şok İsme Teslim Etti! Yakında Elenecek, Meşalesi Sönecek! Neler Oluyor?
TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor’da şok bir gelişme yaşandı. Acun Medya tarafından yıllardır ekranlara gelen heyecanı yüksek yarışmada yaşanılanlar ise seyirciler tarafından soluksuz izleniyor. Yarışmada bulunan isimler ise büyük bir hayran kitlesine sahip. Hayran kitlesi en yüksek olan isimlerden biri ise Poyraz…
Performansının yanında yakışıklığıyla da sık sık gündeme gelen Poyraz’ın Türkiye’de 1000’e yakın hayran sayfası var. Fakat artık ününü yavaş yavaş kaybediyor. Neredeyse her SMS sıralamasında artık bir isim ilk sıraya oturuyor. Eski ününü kaybeden Poyraz’ın başlıca sebebi ise takım arkadaşlarına olan tavırları olarak gözüküyor sosyal medya kullanıcıları tarafından.
Acun Medya tarafından uzun süredir TV8 ekranlarına gelen Survivor yarışmasına yıllarca çok farklı isimler yarıştı. Hala Survivor yarışmacılarından birçok kişi akıllarda kazılı olarak kalıyor. Bu isimlerden biride Poyraz oldu. Sevilerek izlenen yarışmada birçok hayranı bulunan Poyraz tahtından düşmeye başladı. Tahtan düşmesinin yanında o isme ise tacını takdim etti.
17 Mar 2021 - 18:12 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.