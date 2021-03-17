Bensu Soral, Meslektaşlarına Rest Çekti! Aldığı Ücretler Mevzu Bahis Oldu, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Oynadığı projelerle ve aldığı ücretlerle sürekli gündem olan ünlü oyuncu Bensu Soral’ın, İçerde adlı dizide oyunculuk kariyeri zirve yaptı. İçerde dizisinde ünlü isimlerle başrolde oynayan Bensu Soral’ın aylık ne kadar ücret aldığı izleyenler arasında merak konusu haline gelmişti. Başrolünü paylaştığı İçerde dizisinden aylık 100 bin TL aldığı söylenen Bensu Soral’ın bu seferde reklam ücretleri merak edilmeye başlandı. Birçok markayla çalışan ünlü oyuncu aldığı reklam ücretiyle meslektaşlarına rest çekti.

Bensu Soral’ın Reklam Ücretini Duyanların Ağzı Açık Kaldı!



30 yaşındaki genç oyuncunun yıldızı parladı. Birçok marka ve firmayla çalışan Bensu Soral, reklamların ve dizilerin aranan yüzü haline geldi. Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Bensu Soral, reklam ücretini yükseltti. Oyunculuğa bir süredir ara veren güzel oyuncu, markaları peşinden sürüklemeye devam ediyor.

