Bensu Soral, Meslektaşlarına Rest Çekti! Aldığı Ücretler Mevzu Bahis Oldu, Ağızlar Açık Kaldı! Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Ünlü oyuncu Bensu Soral’dan meslektaşlarına rest geldi. Güzelliği ile ekranlarda boy gösteren Bensu Soral, markaları ve dizileri peşinden sürüklemeye devam ediyor. 30 yaşındaki ünlü oyuncu Bensu Soral, oynadığı dizi ve filmlerle ekranların sevilen ve aranan yüzü haline geldi. İlk kez Yol Ayrımı dizisi ile ekranlara çıkan güzel oyuncu en son İçerde adlı dizide izleyenlerle buluşmuştu. Oynadığı tüm dizi ve filmlerde Bensu Soral’ın aylık bir projeden ne kadar ücret aldığı merak edildi.
Oynadığı projelerle ve aldığı ücretlerle sürekli gündem olan ünlü oyuncu Bensu Soral’ın, İçerde adlı dizide oyunculuk kariyeri zirve yaptı. İçerde dizisinde ünlü isimlerle başrolde oynayan Bensu Soral’ın aylık ne kadar ücret aldığı izleyenler arasında merak konusu haline gelmişti. Başrolünü paylaştığı İçerde dizisinden aylık 100 bin TL aldığı söylenen Bensu Soral’ın bu seferde reklam ücretleri merak edilmeye başlandı. Birçok markayla çalışan ünlü oyuncu aldığı reklam ücretiyle meslektaşlarına rest çekti.
Bensu Soral’ın Reklam Ücretini Duyanların Ağzı Açık Kaldı!
30 yaşındaki genç oyuncunun yıldızı parladı. Birçok marka ve firmayla çalışan Bensu Soral, reklamların ve dizilerin aranan yüzü haline geldi. Güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Bensu Soral, reklam ücretini yükseltti. Oyunculuğa bir süredir ara veren güzel oyuncu, markaları peşinden sürüklemeye devam ediyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.