Serenay Sarıkaya Dalga Konusu Oldu! Bir Fotoğraf Paylaştı, Hayranları Pişman Oldu! Tüm Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor…

Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, Bergen filmi hazırlıklara başlamıştı fakat koronavirüs sürecinden dolayı çalışmalar süresiz bir şekilde durduruldu. Bergen filminde oynamak için sabırsızlanan ünlü oyunu, setlerin durdurulmasıyla hazırlıklarına ara verdi. Yazın birkaç projesi olacağını da dile getiren güzel oyuncu sadece reklam yüzü olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Birbirinden ünlü markaların reklam yüzü olarak yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu fotoğraflarla da gündeme bomba gibi düşüyor. Güzel oyuncu en son Maldivler’de yaptığı tatilden paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sevilen ismin fotoğraflarını kimin çektiği ise merak konusu olmuştu.