Serenay Sarıkaya Dalga Konusu Oldu! Bir Fotoğraf Paylaştı, Hayranları Pişman Oldu! Tüm Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor…
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yerini alan Serenay Sarıkaya bir fotoğraf paylaştı olanlar oldu. Sempatik ve çekici görünümüyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya o paylaşımıyla resmen dalga konusu oldu. Reklam yüzü olduğu firmalarla ilgili paylaşımlar yapan Serenay Sarıkaya’nın o paylaşımı ise…
Uzun bir süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya, Bergen filmi hazırlıklara başlamıştı fakat koronavirüs sürecinden dolayı çalışmalar süresiz bir şekilde durduruldu. Bergen filminde oynamak için sabırsızlanan ünlü oyunu, setlerin durdurulmasıyla hazırlıklarına ara verdi. Yazın birkaç projesi olacağını da dile getiren güzel oyuncu sadece reklam yüzü olarak sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Birbirinden ünlü markaların reklam yüzü olarak yer alan Serenay Sarıkaya, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu fotoğraflarla da gündeme bomba gibi düşüyor. Güzel oyuncu en son Maldivler’de yaptığı tatilden paylaşımlar yaparak takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Sevilen ismin fotoğraflarını kimin çektiği ise merak konusu olmuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.