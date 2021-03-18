Esra Erol'da Canice Yapılan Cinayet İtirafı! Her Detayını Tek Tek Anlattı, Milyonların Tüyleri Ürperdi! "Hiç İnsanlık Kalmamış"

Kibar Ünüvar’ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın nasıl öldüğü tartışmaları yeniden canlandı ve bilinen her şeyin doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu. Yaşanan bu şok edici gelişme Esra Erol programında kafaları karıştırırken programa ihbarlar yağdı.

Ünüvar’ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın 16 yıl önce kuşkulu bir şekilde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu belirtme herkesi şoka çevirirken olaylar daha yeni başlıyordu. Konya’da ikamet eden Halil İbrahim Ünüvar programa katılıp henüz 4 ay önce evlendiği Kibar Ünüvar tarafından 85 TL dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Kibar Ünüvar’ın eksi eşi Ahmet Çakmaz’ın kardeşi Yakup Çakmaz herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu. Bu iddia o kadar vurucuydu ki programa ihbarların yağmasına neden oldu.