Esra Erol'da Canice Yapılan Cinayet İtirafı! Her Detayını Tek Tek Anlattı, Milyonların Tüyleri Ürperdi! "Hiç İnsanlık Kalmamış"
Esra Erol programında dehşete düşüren olay seyircilerin tüylerini ürpertti. 16 yıl önce işlenen kanlı cinayet olayı yeniden gündeme oturdu. Şok eden detaylar insanlığı sorgulatırken olayın sanıldığı gibi olmadığı ise kafaları karıştırdı. Programda Kibar Ünüvar’ın çelişkili söylemleri canlı yayına birçok ilginç ihbarın gelmesine neden oldu.
Kibar Ünüvar’ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın nasıl öldüğü tartışmaları yeniden canlandı ve bilinen her şeyin doğru olmadığı ortaya çıkmış oldu. Yaşanan bu şok edici gelişme Esra Erol programında kafaları karıştırırken programa ihbarlar yağdı.
Ünüvar’ın eski eşi Ahmet Çakmaz’ın 16 yıl önce kuşkulu bir şekilde hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu belirtme herkesi şoka çevirirken olaylar daha yeni başlıyordu. Konya’da ikamet eden Halil İbrahim Ünüvar programa katılıp henüz 4 ay önce evlendiği Kibar Ünüvar tarafından 85 TL dolandırıldığını iddia ederek Esra Erol’dan yardım istedi. Kibar Ünüvar’ın eksi eşi Ahmet Çakmaz’ın kardeşi Yakup Çakmaz herkesi şaşkına çeviren bir iddiada bulundu. Bu iddia o kadar vurucuydu ki programa ihbarların yağmasına neden oldu.
18 Mar 2021 - 12:08 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.