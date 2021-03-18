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- 18 Mar 2021 - 12:26 G: 18 Mar 2021 - 13:24

Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hikaye! Büyük Aşkı Gizlemek İçin Oyun Olduğu Ortaya Çıktı! Kerem Penguenini Buldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni dizisi Sen Çal Kapımı adlı dizide rol almaya başladıktan beri adı aşk dedikodularına karışmadan durmuyor. Rol arkadaşı Kerem Bürsin’le aşk yaşadığına dair haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Güzel oyuncu Hande Erçel, Kerem Bürsin’le olan aşk iddialarına karşılık gelen soruları cevapsız bırakıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Oyunculuk ve modellik yapan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun süren birlikteliğini sonlandıran ünlü oyuncunun adı rol arkadaşı Kerem Bürsin’le anılmaya başlandı. Israrla muhabirlerin aşk var mı sorularını yanıtsız bırakan güzel oyuncu, sessiz kalarak iddiaların fitilini ateşledi.

Kerem Bürsin ise Hande Erçel ile aralarında aşk olmadığını dile getirmişti. Aramızda aşk yok deseler dahi sosyal medya hesaplarından samimi pozlar veren ikili aşk hayatı hakkında takipçilerinin kafası karıştı. Neredeyse her gün Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in aralarındaki aşk iddialarıyla ilgili haberler gündeme damga gibi vuruyor.

18 Mar 2021 - 12:26 Ankara- Magazin

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