Sinem Kobal Beyazlara Büründü! Fit Hali Ağızları Açık Bıraktı! Lalin Soruları Peş Peşe Geldi! Neler Oldu Neler...
Çiçeği burnunda bir anne olan oyuncu Sinem Kobal sosyal medya gönderileriyle herkesin beğenisini toplamaya devam ediyor. Son hali görenleri büyülerken sosyal medyada bir sallantıya neden oldu. 4 Mayıs 2016 tarihinde dünya evine giren Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu çifti geçtiğimiz aylarda kızları Lalin’i kucaklarına alan çift birliktelikleriyle göz kamaştırıyorlar.
Kızına kendisi bakan güzel oyuncu anneliği ve güzelliğiyle herkesi kendisin hayran bırakmayı başarıyor. Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Sinem Kobal, her paylaşıma binlerce beğeni alırken yorumlarda ona ilgi ise sürekli artıyor. Sinem Kobal’ın hayran bıraktığı o fotoğrafın detayları hayranlar tarafından çok merak edildi.
Her seferinde güzelliğiyle ilgi uyandıran Sinem Kobal sosyal medyada paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Güzel oyuncu Sinem Kobal son olarak sosyal medyada paylaştığı beyazlar içindeki pozuyla nefesleri kesti. Herkesin binlerce beğeni ve yorumla karşılık verdiği bu fotoğraf sosyal medyada hayranlık uyandırdı. Son haliyle paylaştığı fotoğrafa verilen tepkiler ise hayranlarının büyülendiğini gösteriyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.