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- 18 Mar 2021 - 15:53 G: 18 Mar 2021 - 16:06

Hangi Kripto Para Birimi Alınmalı? 2021 Yılında Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Kripto Para Birimi

Kriptopara piyasalarında yükselişler adeta vatandaşları verdiği kazançlar ile cezbediyor. Hangi kriptoparaya yatırım yapacağını bilmeyen ve kaybetmekten korkan vatandaşlar için bitcoin rehberi haberimizde...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Son dönemlerde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği alan kripto para piyasası olmaya başladı. 2020 yılından bu yana gösterdikleri yükseliş ile dikkat çeken kripto para birimleri her geçen gün daha popüler hale geliyor. 2020 yılında Covid-19 salgınının da etkisi ile global piyasalarda yaşanan ekonomik kriz ve fiat paraların değer kaybetmesi, kripto paraları ön plana çıkardı. Salgın nedeni ile dijitalleşmenin de hızlanması ile dijital varlıkların öncüsü olarak kabul edilen kripto paralara hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisi arttı.

Kripto para piyasasına yönelik ilginin artması ve kripto paralardaki fiyat yükselişleri olumlu gelişmeler olarak kabul edilmekle beraber yatırım konusunda bazı kafa karışlıkları ortaya çıkmaya başlar. Kripto paraların birçok yatırım aracı gibi dolara endeksli olmaması ve farkloı bir algoritmaya sahip olmalarından kaynaklı yatırımcılar her zaman hangi birimlere yatırım yapacaklarına karar veremiyor. Bu noktada kripto para yatırımı yapmak için birimlerin performanslarının ve algoritmalarının da bilinmesi gerekiyor. 2021 yılında kripto para yatırımlarını arttırmak ya da piyasaya yeni girmek isteyen birçok kişi ise hangi kripto para birimlerine yatırım yapmanın daha kazançlı olacağını araştırıyor.

18 Mar 2021 - 15:53 - Gündem

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