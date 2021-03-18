2021 Mart Ayı Esnafa Gelir Kaybı Desteği Ne Zaman Yatacak?
Pandemi sürecinden devletin esnafa destekleri devam ediyor. Her ay gelir kaybı desteği verilmeye devam ediyor. Vatandaş ve esnafların Mart ayı içerisinde yapılacan olan ödemenin gününü merak ediyor. İşte Detaylar...
Covid-19 salgınının etkisi ile başlayan ekonomik krizden ve bu dönemdeki kısıtlamalardan olumsuz etkilenen esnafa yönelik verilen gelir kaybı desteği ödemelerinin bu ay hangi tarihlerde yatacağı merak konusu oldu. Salgın sürecinde yardıma muhtaç vatandaşların yanı sıra esnafa da verilmeye başlanan kira desteği ve hibe ödemeleri vatandaşları büyük ölçüde rahatlattı. Gelir kaybı desteği için başvuru sürelerinin uzatılmasının ardından bu ay ödemelerin ne zaman yatacağı merak konusu oldu.
Salgın sürecinde işçi ve işverene destek olmak amacı ile verilen kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa da destek ödemelerinin yapılacağını açıklamıştı. Başta lokanta, oto tamirci, kadın ve erkek kuaförü, dolmuş, taksi şoförleri, pastaneciler gibi esnaflar olmak üzere ocak ayı itibari ile esnafa gelir kaybı destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştı. Destek ödemesi alan esnaflar mart ayı ödeneklerinin yatacağı tarihi araştırmaya başladı.
18 Mar 2021 - 16:26 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.