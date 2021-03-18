Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı Songül Karlı yeni haliyle büyük beğeni topladı. Son dönemde magazin evreninde adından sıkça söz ettiren sanatçı şimdi ise büyük bir değişiklik ile gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıcılığa uğramasıyla ismi duyulan sanatçının daha sonra Instagram pozları gündemde kalmasını sağlamıştı. Yeniden gündemdeki yerini alan Songül Karlı bu kez ekranlara dönmeye mi hazırlanıyor.

İddialar birbiri ardına gelmeye devam ederken sanatçının radikal bir imaj değişikliği yapması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. En son Müge Anlı’ya katılacağını bildiğimiz ünlü isim bu hamle ile neyin peşinde merakla beklenirken acaba bir sürprizle mi karşılaşacağız sorusu da sorulmaya devam ediyor. Bunun yanında ortaya çıkan birçok iddia gündeme geldi.