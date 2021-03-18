Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi!
Songül Karlı’da büyük bir değişim meydana geldi. Yeni haline beğeni yağan halk müziği sanatçısı bir projeye mi hazırlanıyor? Radikal bir imaj değişikliği yapan sanatçı hayranlarından tam not aldı. Acaba bu durum neyin hazırlığı diye merak uyandıran Songül Karlı imajındaki değişikliği neye borçlu?
Bir süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı Songül Karlı yeni haliyle büyük beğeni topladı. Son dönemde magazin evreninde adından sıkça söz ettiren sanatçı şimdi ise büyük bir değişiklik ile gündeme bomba gibi düştü. Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıcılığa uğramasıyla ismi duyulan sanatçının daha sonra Instagram pozları gündemde kalmasını sağlamıştı. Yeniden gündemdeki yerini alan Songül Karlı bu kez ekranlara dönmeye mi hazırlanıyor.
İddialar birbiri ardına gelmeye devam ederken sanatçının radikal bir imaj değişikliği yapması herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı. En son Müge Anlı’ya katılacağını bildiğimiz ünlü isim bu hamle ile neyin peşinde merakla beklenirken acaba bir sürprizle mi karşılaşacağız sorusu da sorulmaya devam ediyor. Bunun yanında ortaya çıkan birçok iddia gündeme geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.