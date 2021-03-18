Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler…

Burak Özçivit’le olan evliliğinden sonra çekimlere bir nebze ara veren Fahriye Evcen, iki büyük firmayla anlaştı. Büyük markaların reklam yüzü olan Evcen, reklam projelerine doymadı. Aldığı ücretlerle sosyal medyayı hareketlendiren ünlü oyuncu iki büyük reklam firmasıyla anlaştı. Yakınlarda çekimlere başlayacak olan Evcen, yeniden sevenleriyle buluşuyor.

Evlilikten sonra çekimlere ara veren Fahriye Evcen, milyonlarca takipçisine günlük yaşamından kesitler sunuyor. Milyonların takip ettiği ünlü oyuncu Fahriye Evcen, çeşitli film ve dizilerden aldığı ücretlerle sosyal medyada yankı uyandırıyor. Sürekli proje tekliflerinin gittiğini belirten Fahriye Evcen, reklam filmlerine yoğunlaştı. Dizi ve filmlerden gelen senaryo okumaları yaptığını belirten Evcen, yeni sezonda ekran karşısında olacak.