Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler…
Çeşitli film ve dizilerde rol alan Fahriye Evcen’e proje dayanmıyor. Uzun zamandır reklam filmleri dışında proje de yer almayan 34 yaşındaki ünlü oyuncu artık kameralar karşısına geçiyor. Oyuncu eşi Burak Özçivit’le 2017’de olan evliliğinden iki yıl sonra Karan adında bir oğulları oldu. Evlilik, çocuk derken film/ dizi sektöründen epey uzak kalan Fahriye Evcen, bomba gibi bir anlaşmayla tekrar çekimlere başlıyor.
Burak Özçivit’le olan evliliğinden sonra çekimlere bir nebze ara veren Fahriye Evcen, iki büyük firmayla anlaştı. Büyük markaların reklam yüzü olan Evcen, reklam projelerine doymadı. Aldığı ücretlerle sosyal medyayı hareketlendiren ünlü oyuncu iki büyük reklam firmasıyla anlaştı. Yakınlarda çekimlere başlayacak olan Evcen, yeniden sevenleriyle buluşuyor.
Evlilikten sonra çekimlere ara veren Fahriye Evcen, milyonlarca takipçisine günlük yaşamından kesitler sunuyor. Milyonların takip ettiği ünlü oyuncu Fahriye Evcen, çeşitli film ve dizilerden aldığı ücretlerle sosyal medyada yankı uyandırıyor. Sürekli proje tekliflerinin gittiğini belirten Fahriye Evcen, reklam filmlerine yoğunlaştı. Dizi ve filmlerden gelen senaryo okumaları yaptığını belirten Evcen, yeni sezonda ekran karşısında olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.