Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Mar 2021 - 17:14 G: 18 Mar 2021 - 17:53

Acun Ilıcalı’ya Yeni Şok! Sevgilisinin Annesi Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Geri Sayım Başladı…

Ekranların en sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımlarına imza atan Acun Ilıcalı’ya yeni bir şok sevgilisinin ailesinden geldi. Yıllardır yaptığı işler kadar aşk hayatıyla ve evlilikleriyle de gündeme gelen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya çocuk şoku bu kez sevgilisinin annesinden geldi. Sosyal medyayla fazla haşır neşir olmayan Ayça Çağla’nın ailesinde olan bu gelişmeyi annesi İlknur Altunkaya herkesle paylaştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Eski sevgilileri ve eşlerinden dolayı sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya takipçileri tarafından beklenen çocuk haberi bu kez sevgilisinin annesinden geldi. Şeyma Subaşı ile biten evliliğinden sonra beraber olduğu yeni genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesinden şaşırtan bir haber ile sosyal medyadan yine Acun Ilıcalı’ya espri niteliğinde yorumlar geldi. 

Televizyon dünyasında aranan çoğu yapıma imzasını atan medya patronu Acun Ilıcalı’ya kayınvalidesinden bebek şoku geldi. Kendisinden yaşça küçük sevgilileriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Acun Ilıcalı, biten evliliğinden sonra kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini devam ettiriyor. Sıkı takipçileri Acun Ilıcalı’dan bebek beklerken, bu kez bomba bir haber kayınvalideden geldi.

18 Mar 2021 - 17:14 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler… mask
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler…
Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi! mask
Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi!
Çukur Dizisinin Yeni Oyuncusu Şok Etkisi Yarattı! Kobra Murat Canlı Yayında Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Saçı, Başı… mask
Çukur Dizisinin Yeni Oyuncusu Şok Etkisi Yarattı! Kobra Murat Canlı Yayında Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Saçı, Başı…
Hande Erçel’in Kardeşi Bıçak Altına Yattı! Binlerce Tepki Topladı, Adeta Linç Yedi! “Paran Varsa Bunlara Kullanma!” mask
Hande Erçel’in Kardeşi Bıçak Altına Yattı! Binlerce Tepki Topladı, Adeta Linç Yedi! “Paran Varsa Bunlara Kullanma!”
Eda Ece Bornozuyla Yaktı Yıktı! Dekoltesini Makyaj Fırçalarıyla Gizledi, Hayranlar Mest Oldu! “Aman Eda Hanım, Ne Yapıyorsunuz?” mask
Eda Ece Bornozuyla Yaktı Yıktı! Dekoltesini Makyaj Fırçalarıyla Gizledi, Hayranlar Mest Oldu! “Aman Eda Hanım, Ne Yapıyorsunuz?”
Yasmin Erbil’den İç Çamaşırlı Paylaşım! Yorumlardan Ateş Eksik Olmadı… Mehmet Ali Erbil Şimdi Ne Yapacak? mask
Yasmin Erbil’den İç Çamaşırlı Paylaşım! Yorumlardan Ateş Eksik Olmadı… Mehmet Ali Erbil Şimdi Ne Yapacak?
Sinem Kobal Beyazlara Büründü! Fit Hali Ağızları Açık Bıraktı! Lalin Soruları Peş Peşe Geldi! Neler Oldu Neler... mask
Sinem Kobal Beyazlara Büründü! Fit Hali Ağızları Açık Bıraktı! Lalin Soruları Peş Peşe Geldi! Neler Oldu Neler...
Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hikaye! Büyük Aşkı Gizlemek İçin Oyun Olduğu Ortaya Çıktı! Kerem Penguenini Buldu! mask
Hande Erçel’in Yeni Sevgilisi Hikaye! Büyük Aşkı Gizlemek İçin Oyun Olduğu Ortaya Çıktı! Kerem Penguenini Buldu!
Alişan ve Eşi İlk Kez Kızlarını Gösterdi! Kızlarının Gözlerini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi! mask
Alişan ve Eşi İlk Kez Kızlarını Gösterdi! Kızlarının Gözlerini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Saniyeler İçerisinde Binlerce Beğeni Geldi!
Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye Çok Ağır Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, İkilinin Arasında Kıyamet Başladı! Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor… mask
Demet Akalın’dan Aleyna Tilki’ye Çok Ağır Sözler! Öyle Bir Şey Dedi Ki, İkilinin Arasında Kıyamet Başladı! Sosyal Medya Sadece Bunu Konuşuyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler… mask
Fahriye Evcen Paraya Para Demeyecek! İki Büyük Markayla Anlaştı, Yeni Dizisi Yolda! Neler Oluyor Neler…
Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman? İşte 2021 AÖF Sınav Tarihleri! mask
Açıköğretim Üniversite Kayıtları Ne Zaman? İşte 2021 AÖF Sınav Tarihleri!
2021 Mart Ayı Esnafa Gelir Kaybı Desteği Ne Zaman Yatacak? mask
2021 Mart Ayı Esnafa Gelir Kaybı Desteği Ne Zaman Yatacak?
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrencileri İşbaşı Yaptı! mask
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğrencileri İşbaşı Yaptı!
Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi! mask
Müge Anlı'ya Katılacaktı, Kendi Programı İçin Düğmeye Bastı! Müge Anlı'ya Rakip Olarak Geliyor! Tüm Hazırlıkları Yaptı, Baştan Aşağı Kendisini Değiştirdi!
Hangi Kripto Para Birimi Alınmalı? 2021 Yılında Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Kripto Para Birimi mask
Hangi Kripto Para Birimi Alınmalı? 2021 Yılında Yatırım Yapılabilecek En İyi 5 Kripto Para Birimi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL