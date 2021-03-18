Acun Ilıcalı’ya Yeni Şok! Sevgilisinin Annesi Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Geri Sayım Başladı…

Eski sevgilileri ve eşlerinden dolayı sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya takipçileri tarafından beklenen çocuk haberi bu kez sevgilisinin annesinden geldi. Şeyma Subaşı ile biten evliliğinden sonra beraber olduğu yeni genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesinden şaşırtan bir haber ile sosyal medyadan yine Acun Ilıcalı’ya espri niteliğinde yorumlar geldi.

Televizyon dünyasında aranan çoğu yapıma imzasını atan medya patronu Acun Ilıcalı’ya kayınvalidesinden bebek şoku geldi. Kendisinden yaşça küçük sevgilileriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Acun Ilıcalı, biten evliliğinden sonra kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini devam ettiriyor. Sıkı takipçileri Acun Ilıcalı’dan bebek beklerken, bu kez bomba bir haber kayınvalideden geldi.