Acun Ilıcalı’ya Yeni Şok! Sevgilisinin Annesi Ağızları Açık Bıraktı! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Geri Sayım Başladı…
Ekranların en sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımlarına imza atan Acun Ilıcalı’ya yeni bir şok sevgilisinin ailesinden geldi. Yıllardır yaptığı işler kadar aşk hayatıyla ve evlilikleriyle de gündeme gelen ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya çocuk şoku bu kez sevgilisinin annesinden geldi. Sosyal medyayla fazla haşır neşir olmayan Ayça Çağla’nın ailesinde olan bu gelişmeyi annesi İlknur Altunkaya herkesle paylaştı.
Eski sevgilileri ve eşlerinden dolayı sosyal medya ve magazin dünyasında sıkça adından söz ettiren ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’ya takipçileri tarafından beklenen çocuk haberi bu kez sevgilisinin annesinden geldi. Şeyma Subaşı ile biten evliliğinden sonra beraber olduğu yeni genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın annesinden şaşırtan bir haber ile sosyal medyadan yine Acun Ilıcalı’ya espri niteliğinde yorumlar geldi.
Televizyon dünyasında aranan çoğu yapıma imzasını atan medya patronu Acun Ilıcalı’ya kayınvalidesinden bebek şoku geldi. Kendisinden yaşça küçük sevgilileriyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Acun Ilıcalı, biten evliliğinden sonra kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile beraberliğini devam ettiriyor. Sıkı takipçileri Acun Ilıcalı’dan bebek beklerken, bu kez bomba bir haber kayınvalideden geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.