Müge Anlı Bile Şaştı Kaldı! Hem Eşinden Boşanmadı Hem Düğün Yaptı! Milyonların İçi Paramparça Oldu, Bir Aile Dağıldı...

Boşanma davası olduğu gün kayıplara karışan 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu arkasında gözü yaşlı bir anne bıraktı. Kaygıya kapılan gözü yaşlı anne Hacer Altunoğlu Müge Anlı’dan yardım talebinde bulundu. İşte skandal gelişme tam burada başladı. Herkesi şok içerisinde bırakan bu olay bir ailenin dağılmasına neden oldu. Çarpıcı gelişme programda soğuk rüzgâr esmesine neden olurken sürpriz gerçekler açığa çıkmaya başladı.

Çanakkale şehitlerimizi saygıyla anıyoruz... Boşanma davasının görüldüğü gün kaybolmuştu. 29 yaşındaki Cengiz Altunoğlu bulundu. Yayının ardından kuzeni arayan genç adam Tokat'ta kayboldu, İstanbul'da bulundu. Cengiz, annesi ile canlı yayında kavuştu. Kızı, boşanmadan davetiye dağıtıp düğün yaptı. Cengiz ve karısı canlı yayında… Şaban Bey, 10 gün içerisinde Derya Hanım ile evleneceklerini planladıklarını söylerken Cengiz Bey’e söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz Bey, Şaban Bey ve Derya Hanım gece beni arayıp rahatsız etmesinler yeter, benim psikolojim hiç iyi değil dedi. 53 yaşındaki Şahap Örcün'ün kaybındaki soru işaretleri. 21 gündür hiçbir iz yok. Köprüden atlayıp kayıplara mı karıştı? Şahap Örcün’e ne oldu? İddialar, şüpheler…



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Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...



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