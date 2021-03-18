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- 18 Mar 2021 - 18:14 G: 18 Mar 2021 - 18:37

TRT1 Ekranlarında Fehmi Baba Krizi! Şimdi Kim Olacak Tartışması Sosyal Medyayı Salladı! Neler Oluyor?

8 Mart 2021 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrılan usta oyuncu Rasim Öztekin, TRT1’in sevilen dizisi Seksenlerde Fehmi Baba karakterini canlandırmaktaydı. Vefatının ardından usta oyuncunun canlandırdığı Fehmi baba rolüne merakla bir araştırılma başlatıldı. Sevilen dizide Fehmi Baba karakterine kimin seçileceği büyük merak konusu oldu. Fehmi Baba kim olacak sorusu sosyal medyada gündemde.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Usta oyuncu Rasim Öztekin’in vefatı tüm sevenlerini derinden üzmüştü. Şimdi ise dizideki yerine kimin geçeceği tartışmaları devam ederken sosyal medyada bu durum bazı eleştirilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları usta oyuncunun yerine kimsenin geçmemesi gerektiğini savunurken öte yandan diğer kullanıcılar arasından Fehmi baba rolünü canlandıracak ismin kim olacağı merak konusu oldu. Fehmi Baba rolüne geçecek ismin tartışması devam ederken sosyal medya üzerinden de tartışma tazeliğinin koruyor.

Seksenlerin Fehmi Babası Kim Olacak?

Uzun süredir yoğun ilgi ile takip edilen TRT1’in sevilen dizisi Seksenlerin Fehmi Baba karakteri yerine geçecek kişinin kim olacağı tartışmaları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Henüz dizi ve kanal tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak dizinin yeni bölümleri yayınlanmaya kaldığı yerden devam edecek bilgisi çok net.

18 Mar 2021 - 18:14 Ankara- Dizi Haberleri

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