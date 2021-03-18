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- 18 Mar 2021 - 18:33 G: 18 Mar 2021 - 18:52

Masumlar Apartmanı Dizisinin Yeni Bölümü Ezgi Mola Tarafından İfşalandı! Görenler Hemen Anladı! Meğer Naci...

Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde flaş bir gelişme yaşandı. Ezgi Mola tarafından belirtilen bu flaş gelişme, dizininin takipçilerini çok etkileyecek cinsten. Son bölümde yaşanan bu kritik hamle açıklamaların art arda gelmesine neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her Salı TRT 1 ekranlarında saat 20:00'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisini sevenleri çok yakından ilgilendiren bir gelişme oldu. Yönetmenliğini Çağrı Lostuvalı ve Ender Mıhlar'ın yaptığı dizi heyecan dolu bir bölümle karşımıza çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının, "Çöp Apartman" bölümünden uyarlanan dizide gelişen bu olay izleyicide merak uyandırdı. İşte o detayların arka planı ise şaşırtıcı. 

Başrolleri Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizinin son bölümünden hemen sonra yaşana gelişme dizinin akışını etkileyecek bir dalga yarattı. Son bölümün finalinde Safiye, Ankara’ya dönen Naci’yi durdurmak için tren garına gitmişti. Ancak izleyiciyi de derinden üzen olay ise Safiye’nin Naci’yi bulamaması ve orada bekleyişi olmuştu.

18 Mar 2021 - 18:33 Ankara- Dizi Haberleri

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