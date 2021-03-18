Demet Akalın Ortalığı Tir Tir Titretti! O Ünlüyle İlgili Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Muhafazakarlar Büyük Tepki Gösterdi! Twitter Çalkalanıyor...

Serenay Sarıkaya’nın kadraja yansıyan ışıktan dolayı daha önce çekilen bazı fotoğraflarını beğenmediğini dile getiren Demet Akalın, o sözleriyle resmen olay olmuştu. Özellikle Serenay Sarıkaya hayranları çok sık bir şekilde tepkisini dile getirmişti. Bu tepkilere karşılık Akalın; bu kez farklı bir yorumda bulundu. Zaman zaman söylemlerinden farklı açıklamalar yapan ve yanlış anlaşıldığını dile getiren Demet Akalın, Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir yorum altına imzasını attı.

Demet Akalın, bir arkadaşı ile Nişantaşı’nda bulunan bir estetik kliniği çıkışında objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, klinik çıkışı muhabirlerin sorularına cevap verirken, Serenay Sarıkaya hakkında eski bir söyleminden dolayı yeni açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırttı!