Demet Akalın Ortalığı Tir Tir Titretti! O Ünlüyle İlgili Öyle Bir Yorum Yaptı ki; Muhafazakarlar Büyük Tepki Gösterdi! Twitter Çalkalanıyor...
Twitter’da yaptığı ve söylediği her hareketle sık sık gündeme gelen ve magazin gündeminin 1 numaralı ismi olan ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın’dan şaşırtan sözler gelmeye devam ediyor. Bu kez de Serenay Sarıkaya hakkında bir yorum yapan Demet Akalın, “İnsan değil” ifadelerini kullandı. Fakat bu ifadeler ilk bakışta yanlış anlaşılırken, devamı güldürdü. Zaman zaman ünlü tanıdıkları hakkında olumlu ya da olumsuz yorum yapan Demet Akalın, bu kez de Serenay Sarıkaya’ya şaşırtan sözlerde bulundu
Serenay Sarıkaya’nın kadraja yansıyan ışıktan dolayı daha önce çekilen bazı fotoğraflarını beğenmediğini dile getiren Demet Akalın, o sözleriyle resmen olay olmuştu. Özellikle Serenay Sarıkaya hayranları çok sık bir şekilde tepkisini dile getirmişti. Bu tepkilere karşılık Akalın; bu kez farklı bir yorumda bulundu. Zaman zaman söylemlerinden farklı açıklamalar yapan ve yanlış anlaşıldığını dile getiren Demet Akalın, Serenay Sarıkaya ile ilgili yeni bir yorum altına imzasını attı.
Demet Akalın, bir arkadaşı ile Nişantaşı’nda bulunan bir estetik kliniği çıkışında objektiflere yakalandı. Ünlü şarkıcı, klinik çıkışı muhabirlerin sorularına cevap verirken, Serenay Sarıkaya hakkında eski bir söyleminden dolayı yeni açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırttı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.