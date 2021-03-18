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- 18 Mar 2021 - 19:33 G: 18 Mar 2021 - 19:56

İbrahim Tatlıses'in Öyle Bir Paylaşımı Ortaya Çıktı ki; O Şehirde Yaşayanlar Büyük Tepki Gösterdi! Kültür Kaosu Yaşanıyor, Twitter Çalkalanıyor!

İmparator İbrahim Tatlıses, 9 yıllık aranın sonrasında tekrardan sunmaya başladığı İbo Show programıyla birlikte yeniden gündeme bomba gibi düşmeye başladı. Eski hayranları ve yeni nesil hayranları Twitter'da her hareketinde destek verirken, bazı hayranları bu paylaşımı görünce ona tepki gösterdi. Tatlıses'in sarımsakla ilgili paylaşımı, sosyal medyada kültür karmaşası meydana getirdi. Peki, ne paylaştı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'nin en ünlü şarkıcıları arasında yer alan İbrahim Tatlıses'in hemen hemen her paylaşımı, her hareketi ve her söylediği İbo Show'un başlamasıyla birlikte sık sık gündeme gelmeye başladı. Bugün gündeme gelen olayı ise; 2020 yılı Temmuz ayı içerisinde TATLISES LAHMACUN ile ilgili yaptığı paylaşım oldu! O Paylaşım resmen 2 şehirde yaşayanları birbirine düşürdü...

Başına çok kötü olaylar gelmesine rağmen dimdik ayakta durmayı başaran ve mücadelesiyle milyonlarca insana örnek olan "İMPARATOR" lakabıyla bilinen İbrahim Tatlıses'in o şehirde yaşayan hayranlarını üzdüğü paylaşım Twitter'da yankı uyandırdı. Meğer Tatlıses... (Detaylar için diğer sayfaya geçiniz)

18 Mar 2021 - 19:33 Ankara- Yaşam

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