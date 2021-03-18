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- 18 Mar 2021 - 21:02 G: 18 Mar 2021 - 21:26

Söylemezsem Olmaz Programında Büyük Kriz! Arto’nun Dediklerine Dayanamadı, Sinir Krizi Geçirdi! Eşyalarını Aldığı Gibi..

Beyaz TV’de sabah saatlerinde yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda yine tansiyon yükseldi. Magazin gündemini yorumlayan sabah programında gerginlik çıktı. Genelde kadın-erkek ilişkilerinin tartışıldığı magazin gündeminde karşıt görüşler belirtildiği takdirde ortamda gerginlik yaşanabiliyor. Söylemezsem Olmaz adlı programda da böyle bir tablo yaşandı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bircan Bali Gezen, Seren Serengil ve Arto’nun sunduğu Söylemezsem Olmaz adlı programda yaşanan gerginlik tansiyonu yükseltti. Program boyunca magazin gündemini değerlendiren konuşmacılar arasında fikir ayrılığından doğan tartışmalar yaşandı.  Seren Serengil neden yayını terk etti?

Berrak Tüzünataç ve Uraz Kaygılaroğlu, Arnavutköy’de arkadaşlarıyla beraber yemek yerken kameralara yakalandılar. Bu konuyu masaya taşıyan Söylemezsem Olmaz ekibi bu konuyu uzun uzadıya tartışırken Arto ve Seren Serengil arasında gerginlik yaşandı. Söylemezsem Olmaz programında tartışılan bu konu birden Arto ve Seren Serengil’in arasını açtı. İkili fikir ayrılığından dolayı anlaşamadı, Seren Serengil yayını terk etti.

18 Mar 2021 - 21:02 Ankara- Yaşam

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