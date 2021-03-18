İbrahim Tatlıses Hayranlarına Müjde Üzerine Müjde! Adalet Yerini Buldu, Cezasını aldı! Tam Tamına…

2011 yılında İbo Show çekimlerinden sonra, İstanbul Maslak’ta yaşanan olayda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı yaralanmıştı. Program çekimlerinden sonra çıkışta Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğramışlardı. İbrahim Tatlıses o saldırı da başından feci şekilde vurulmuştu. Ağır yaralanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılmıştı. Asistanı Buket Çakıcı’da yaralandı, şoförü Hakan Çalışkan ise yaralanmadan kurtulmuştu.

10 yıl önce gerçekleşen saldırının davası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmıştı. Aralarında Abdullah Uçmak’ın da bulunduğu 12 sanığın cezaları, 3 yıl ile 36 yıl arasındaydı.

