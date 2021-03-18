İbrahim Tatlıses Hayranlarına Müjde Üzerine Müjde! Adalet Yerini Buldu, Cezasını aldı! Tam Tamına…
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’i, 2011 yılında silahla yaralayan Abdullah Uçmak davasında karar verildi. 2011 yılında İstanbul Maslak’ta, başından yaralanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in, asistanını ve şoförünü vuran Abdullah Uçmak hakkında son karar çıktı. Mahkemede 3 ayrı sanığın davaları görüldü.
2011 yılında İbo Show çekimlerinden sonra, İstanbul Maslak’ta yaşanan olayda ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı yaralanmıştı. Program çekimlerinden sonra çıkışta Abdullah Uçmak’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin saldırısına uğramışlardı. İbrahim Tatlıses o saldırı da başından feci şekilde vurulmuştu. Ağır yaralanan İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırılmıştı. Asistanı Buket Çakıcı’da yaralandı, şoförü Hakan Çalışkan ise yaralanmadan kurtulmuştu.
10 yıl önce gerçekleşen saldırının davası, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılmıştı. Aralarında Abdullah Uçmak’ın da bulunduğu 12 sanığın cezaları, 3 yıl ile 36 yıl arasındaydı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.