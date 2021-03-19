ASKİ Ankara Su Kesintileri:19 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 19 Mart 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından başkentte su sistemlerinin sağlıklı işlemesi için yapılan bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri yaşanıyor. Planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler çalışmaların yapılacağı sistemlerin bulunduğu bölgelere göre farklılık gösteriyor.

Ankara’da su sistemlerinin işleyişinden sorumlu olan ASKİ, başkentli vatandaşların plansız kesintileri yaşamadan sürekli olarak su hizmetlerinden faydalanabilmesi için bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte vatandaşların temiz ve sağlıklı su hizmetlerinden faydalanabilmesi için yapılan bu çalışmalar esnasında daha büyük arızaların oluşmaması için planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Su sistemlerinin düzenli işlemesi, oluşan arızaların giderilmesi ya da olası arızaların önüne geçilmesi için yapılan bu çalışmalar bazı dönemlerde sıklaşmaya başlıyor. Covid-19 salgın sürecinin de etkisi ile temiz ve sağlıklı su kullanımının daha önemli olduğu ve evlerde su kullanımının arttığı bu süreçte yapılan çalışmaların artmasına bağlı olarak planlı su kesintileri de sıklaşmaya başladı. Düzenli olarak ve sürekli devam eden su kesintilerinin hangi mahallelerde etkili olacağı ve hangi saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağı ise ASKİ tarafından vatandaşlara duyuruluyor.