ASKİ Ankara Su Kesintileri:19 Mart 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 19 Mart 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 19 Mart 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından başkentte su sistemlerinin sağlıklı işlemesi için yapılan bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri yaşanıyor. Planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler çalışmaların yapılacağı sistemlerin bulunduğu bölgelere göre farklılık gösteriyor.
Ankara’da su sistemlerinin işleyişinden sorumlu olan ASKİ, başkentli vatandaşların plansız kesintileri yaşamadan sürekli olarak su hizmetlerinden faydalanabilmesi için bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte vatandaşların temiz ve sağlıklı su hizmetlerinden faydalanabilmesi için yapılan bu çalışmalar esnasında daha büyük arızaların oluşmaması için planlı su kesintileri gerçekleştiriliyor. Su sistemlerinin düzenli işlemesi, oluşan arızaların giderilmesi ya da olası arızaların önüne geçilmesi için yapılan bu çalışmalar bazı dönemlerde sıklaşmaya başlıyor. Covid-19 salgın sürecinin de etkisi ile temiz ve sağlıklı su kullanımının daha önemli olduğu ve evlerde su kullanımının arttığı bu süreçte yapılan çalışmaların artmasına bağlı olarak planlı su kesintileri de sıklaşmaya başladı. Düzenli olarak ve sürekli devam eden su kesintilerinin hangi mahallelerde etkili olacağı ve hangi saat aralıklarında su kesintisi yaşanacağı ise ASKİ tarafından vatandaşlara duyuruluyor.
19 Mar 2021 - 10:28 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.