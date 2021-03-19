19 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 19 Mart 2021Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, başkentli vatandaşların elektrik hizmetlerinden sürekli olarak faydalanabilmesi için ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. EDAŞ tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında başkente planlı su kesintileri yaşlanıyor. EDAŞ çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve daha büyük arızaların oluşmaması için yapılan planlı su kesintilerinin etkili olacağı bölgeler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Başkentli vatandaşlar planlı su kesintilerinin hangi ilçelerde ve hangi saat aralıklarında yaşanacağını güncel olarak takip ediyor.

Ankara’da elektrik sistemlerinin sağlıklı işlemesinden ve vatandaşların elektrik kesintisi yaşamadan sürekli olarak elektrik hizmetlerinden faydalanması için çalışan EDAŞ, bu çalışmalar ile elektrik sistemlerinin kontrolünü ve bakımını sağlıyor. Elektrik sistemlerinde yaşanan arızaların giderilmesi, olası arızaların engellenmesi ve elektrik sistemlerinde iyileştirmelerin yapılması için gerçekleştirilen çalışmalarının yapıldığı bölgeler günden güne farklılık gösteriyor. Başkentli vatandaşlar da elektrik sistemlerinde yapılacak çalışmaları güncel olarak takip ediyor. Kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde yaşanacağı sürekli olarak araştırılıyor. Bu kesintiler ile ilgili EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlar bilgilendiriliyor.