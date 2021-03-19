BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor…
Her hafta farklı kampanyalar yapan BİM Market bu sefer diğer marketlerde de satılan ürünleri raflarına dizdi. Diğer marketlerden tek farkı ise neredeyse bu ürünlere %70 indirim uygulamış olmasıydı. Mutfaktan, banyoya tüm araç gereçlerini raflarına dizen BİM market, sınırlı sayıda olduğunu da kataloğunda duyurdu.
Ürünleri İncelemek İçin Tıklayınız...
Yetişenin aldığı bu ürünlerin hepsi yok pahasına satılıyor. Diğer marketlerden daha uygun sattığı için adını tüm ülkede ‘halkın dostu’ olarak duyuran BİM market, son indirimiyle vurgun yaptı. 19 Mart 2021 kataloğunu duyuran BİM market, mağazalara gidenlere büyük bir şok yaşattı. Düzenli olarak BİM Marketten alışverişini yapanlar bile şaştı kaldı. Çünkü bu indirim nadir rastlanan cinsten…
Birden fazla üründe indirimini duyuran BİM market, ceplerin dostu olmaya devam ediyor. Her hafta yayınladığı kataloglarla dikkatleri üzerinde toplayan market, çılgınca indirimini bugün başlattı. İndirime giren ürünleri görmek ve fiyat bilgisini almak için diğer sayfaya geçiniz!
19 Mar 2021 - 10:29 Ankara- Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.