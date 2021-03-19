BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor…

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Yetişenin aldığı bu ürünlerin hepsi yok pahasına satılıyor. Diğer marketlerden daha uygun sattığı için adını tüm ülkede ‘halkın dostu’ olarak duyuran BİM market, son indirimiyle vurgun yaptı. 19 Mart 2021 kataloğunu duyuran BİM market, mağazalara gidenlere büyük bir şok yaşattı. Düzenli olarak BİM Marketten alışverişini yapanlar bile şaştı kaldı. Çünkü bu indirim nadir rastlanan cinsten…

Birden fazla üründe indirimini duyuran BİM market, ceplerin dostu olmaya devam ediyor. Her hafta yayınladığı kataloglarla dikkatleri üzerinde toplayan market, çılgınca indirimini bugün başlattı. İndirime giren ürünleri görmek ve fiyat bilgisini almak için diğer sayfaya geçiniz!