Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ayrılık Vakti! Demir ve Ümit Basıldı, Foyaları Ortaya Çıktı! Hem de O İsim Tarafından…

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 88. bölümle 18 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Bu bölümün final sahnesindeki heyecan ise zirvedeydi. Seyircinin ayakta izlediği bu sahneyle dizinin bir sonraki bölümü için şimdiden beklenti yarattı. Gerilimin en üst düzeyde seyrettiği bu kırılma sahnesinde yaşanan çarpıcı olaylar diziye kasvet ve heyecan getirdi.

Başrollerini; Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Hande Soral ve Kerem Alışık’ın paylaştığı popüler dizilerden olan Bir Zamanlar Çukurova, dizisinin merak beklenen son bölümle heyecanı zirvede kapattı. Son sahnelere doğru yaklaşırken öyle bir an geldi ki seyirci heyecanla izlerken ilginç sürprizler yaşandı. Final sahnesinde heyecanı yüksek dakikalar yaşandı. Bu olaylar diziye gergin bir atmosfer katarken seyircide tüm duyguların aynı anda yaşanmasına neden oldu.