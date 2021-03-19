Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Ayrılık Vakti! Demir ve Ümit Basıldı, Foyaları Ortaya Çıktı! Hem de O İsim Tarafından…
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşanan son gelişme herkesin ağzını açık bıraktı. Dizideki skandal gelişme seyircide soğuk duş etkisi yaratırken, sevilen dizi bambaşka bir hal aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde, herkesi şaşırtan finalin ortaya nasıl çıktığı da kendisi kadar önemli bir olaydı. Bu olay karşısında kutuplar ortaya çıktı.
ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, 88. bölümle 18 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Bu bölümün final sahnesindeki heyecan ise zirvedeydi. Seyircinin ayakta izlediği bu sahneyle dizinin bir sonraki bölümü için şimdiden beklenti yarattı. Gerilimin en üst düzeyde seyrettiği bu kırılma sahnesinde yaşanan çarpıcı olaylar diziye kasvet ve heyecan getirdi.
Başrollerini; Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Hande Soral ve Kerem Alışık’ın paylaştığı popüler dizilerden olan Bir Zamanlar Çukurova, dizisinin merak beklenen son bölümle heyecanı zirvede kapattı. Son sahnelere doğru yaklaşırken öyle bir an geldi ki seyirci heyecanla izlerken ilginç sürprizler yaşandı. Final sahnesinde heyecanı yüksek dakikalar yaşandı. Bu olaylar diziye gergin bir atmosfer katarken seyircide tüm duyguların aynı anda yaşanmasına neden oldu.
19 Mar 2021 - 13:43 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.