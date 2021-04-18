Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 18 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar oruç heyecanı başladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlamışken Müslümanlar Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılacağını, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İslam dininin en önemli ay olan Ramazan hem kutsal kitap Kuranı Kerim’in indirilmesinden hem de İslam’ın en önemli ibadetlerinden orucun tutulmasından kaynaklı her sene heyecanla bekleniyor.
Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 18 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.36
18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 18 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.29
Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan için bu sene de geri sayım başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar, Ramazan’ın ne zaman başladığını, iftar ve sahur vakitlerini gün gün araştırıyor.
18 Nis 2021 - 04:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.