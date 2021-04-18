Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar oruç heyecanı başladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlamışken Müslümanlar Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılacağını, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İslam dininin en önemli ay olan Ramazan hem kutsal kitap Kuranı Kerim’in indirilmesinden hem de İslam’ın en önemli ibadetlerinden orucun tutulmasından kaynaklı her sene heyecanla bekleniyor.

Ankara · 18 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.36

18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 18 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.29

Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan için bu sene de geri sayım başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar, Ramazan’ın ne zaman başladığını, iftar ve sahur vakitlerini gün gün araştırıyor.



