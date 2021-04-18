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- 18 Nis 2021 - 04:27

Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 18 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ramazan ayının yaklaşması ile beraber Müslümanlar oruç heyecanı başladı. On bir ayın sultanı için geri sayım başlamışken Müslümanlar Ramazan ayında hangi ibadetlerin yapılacağını, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. İslam dininin en önemli ay olan Ramazan hem kutsal kitap Kuranı Kerim’in indirilmesinden hem de İslam’ın en önemli ibadetlerinden orucun tutulmasından kaynaklı her sene heyecanla bekleniyor.

Ankara'da 18 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 18 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.36

18 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 18 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.29

Müslümanlar için en önemli ay olan Ramazan için bu sene de geri sayım başladı. Rahmet kapılarının sonuna kadar açılacağı Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanlar, Ramazan’ın ne zaman başladığını, iftar ve sahur vakitlerini gün gün araştırıyor.

18 Nis 2021 - 04:27 - Yaşam

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