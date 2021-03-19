Ankara'da Bugün Yağmur Var Mı? Ankara'da Hafta Sonu Kar Yağışı ve Yağmur Var Mı? İşte 5 Günlük Hava Durumu...
Mart ayı içerisinde yaşanan sıcaklık değişiklikleri vatandaşların sürekli hava durumunu öğrenme isteği yaratıyor. Ankara için 19 Mart itibari ile 5 günlük hava tahmin raporu haberimizde...
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yeniden düşmeye başlaması ile beraber Ankara’da yaşanacak hava olayları merak edildi. 2020 yılının sonundan bu yana susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan başkentte vatandaşlar kar ve yağmur yağışlarının gerçekleşmesini bekliyor. Küresel bir kriz olan iklim değişikliğinin etkisi ile yaşanan kuraklık bu sene Türkiye’de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Başkentte de baraj doluluk oranlarının son 10 yılın dibini görmesi ile vatandaşlarda yağış beklentisi oluştu. Bu sene mevsimsel yağışların az gerçekleşmesi ile endişelenen vatandaşlar Ankara’ya yeniden kar ve yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor.
Meteoroloji Müdürlüğü son günlerde yurt genelinde kapalı havanın hakim olması üzerine yeni yağış tahminlerini paylaştı. İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ya da karla karışık yağmur yağışları bekleniyor.
19 Mar 2021 - 17:16 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.