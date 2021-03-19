Ankara'da Bugün Yağmur Var Mı? Ankara'da Hafta Sonu Kar Yağışı ve Yağmur Var Mı? İşte 5 Günlük Hava Durumu...

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde yeniden düşmeye başlaması ile beraber Ankara’da yaşanacak hava olayları merak edildi. 2020 yılının sonundan bu yana susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya olan başkentte vatandaşlar kar ve yağmur yağışlarının gerçekleşmesini bekliyor. Küresel bir kriz olan iklim değişikliğinin etkisi ile yaşanan kuraklık bu sene Türkiye’de başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok ilde etkisini göstermeye başladı. Başkentte de baraj doluluk oranlarının son 10 yılın dibini görmesi ile vatandaşlarda yağış beklentisi oluştu. Bu sene mevsimsel yağışların az gerçekleşmesi ile endişelenen vatandaşlar Ankara’ya yeniden kar ve yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor.

Meteoroloji Müdürlüğü son günlerde yurt genelinde kapalı havanın hakim olması üzerine yeni yağış tahminlerini paylaştı. İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yağmur ya da karla karışık yağmur yağışları bekleniyor.