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- 19 Mar 2021 - 17:26 G: 19 Mar 2021 - 17:31

60 Yaş Üstü Aşılama Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da 60 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır?

Aşılama programı öncelik gruplarına göre devam ediyor. Öncelik gruplarının sıra ile aşılama yapılması vatandaşlara sıra bana ne zaman gelecek diye sordurmaya başladı. Ankara ilinde yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlarda bu soruyu soranlardan. İşte 60 yaş üstü aşılama programı ile ilgili merak edilenler...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama uygulamalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye’de şuana kadar 3 milyondan fazla vatandaşın etkilendiği Covid-19 salgınına karşı yapılan aşılama ile 13 milyon kişi aşılandı. Şubat ayı itibari ile 70 yaş üstü vatandaşlar için ilk doz ve sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama başlamıştı. 12 şubat tarihinden bu yana da 65 yaş üzeri vatandaşların aşılama çalışmalar yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakın zamanda 60 yaş üstü vatandaşlar için de aşılama çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Aşılama uygulamalarının ilk aşamasında bulunan 60 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanacağı tarih ve nasıl randevu alınacağı merak konusu oldu. Başarılı şekilde sürdürülen aşılama uygulamalarında takvim 60 yaş ve üzeri vatandaşlar gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından 60 yaş üzeri için aşılamanın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

19 Mar 2021 - 17:26 - Sağlık

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