Gönül Dağı Durdu Durdu, Kalpten Vurdu! Ortaya Çıkan O Gelişme Milyonları Sarstı! Neler Oluyor?

TRT 1’de bozkırın içinde geçen bir masal olan Gönül Dağı dizisi elde ettiği reytinglerle başarısını kanıtlarken yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bütün kategorilerde gösterdiği reyting performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başaran Gönül Dağı dizisinin her bölümü yüksek reyting potansiyeli taşıyor.

Ancak dizide alınan bu karar dizinin seyrini nasıl etkileyecek büyük merak konusu. Şimdiye kadar 20 bölümü yayınlanan genç dizinin 20 Mart cumartesi akşamı 21. Bölümü ile karşımıza çıkacak. Bu bölümde Gönül Dağı’na yolculuğa çıkacak Taner ve Dilek’i neler bekliyor. Son olarak dizide Sefer ile Nişanlanan Zahide’nin başı ise büyük dertte. Bu kaygı ile ne yapacağını merak eden Zahide çocuklarını bırakmayı hiç istemiyor.