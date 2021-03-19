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- 19 Mar 2021 - 17:06 G: 19 Mar 2021 - 17:47

Gönül Dağı Durdu Durdu, Kalpten Vurdu! Ortaya Çıkan O Gelişme Milyonları Sarstı! Neler Oluyor?

Gönül Dağı dizisinde alınan bu karar herkesi çok derinden etkiledi. Sevilen dizi için verilen bu karar seyircileri kalbinden vurdu. Gönül Dağı dizisindeki yeni gelişme herkes tarafından şoke edici bulundu. Bu durum izleyiciyi temelden sarsarken dizinin devamını nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu. Gönül Dağı’nda alınan karar radikal bir etki yaratırken herkes dizinin nasıl devam edeceğini merak etmeye başladı. Bu karar dizinin seyrini nasıl etkileyeceğini merak ettirecek cinsten.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TRT 1’de bozkırın içinde geçen bir masal olan Gönül Dağı dizisi elde ettiği reytinglerle başarısını kanıtlarken yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bütün kategorilerde gösterdiği reyting performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi oluşturmayı başaran Gönül Dağı dizisinin her bölümü yüksek reyting potansiyeli taşıyor.

Ancak dizide alınan bu karar dizinin seyrini nasıl etkileyecek büyük merak konusu. Şimdiye kadar 20 bölümü yayınlanan genç dizinin 20 Mart cumartesi akşamı 21. Bölümü ile karşımıza çıkacak. Bu bölümde Gönül Dağı’na yolculuğa çıkacak Taner ve Dilek’i neler bekliyor. Son olarak dizide Sefer ile Nişanlanan Zahide’nin başı ise büyük dertte. Bu kaygı ile ne yapacağını merak eden Zahide çocuklarını bırakmayı hiç istemiyor.

19 Mar 2021 - 17:06 Ankara- Dizi Haberleri

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