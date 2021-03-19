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- 19 Mar 2021 - 17:34 G: 19 Mar 2021 - 17:51

Survivor Ünlüler Adası Karıştı! İki İsim Birbirine Girdi, Acun Ilıcalı Ayarı Verdi! Tüm Oyuncuların Üzerini Çizebilir! "Survivor Değil, Tartışma Programı İzliyoruz!"

TV8 ekranlarının severek izlenen Survivor yarışmasında sular durulmuyor. Haftalık dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın, SMS’e çıkmasıyla adeta yarış halinde olan yarışmacılar arasında mücadele daha da çekişmeli bir hal alıyor. Yıllardır devam eden, kıyasıya mücadele edilen Survivor’da yine adalar karıştı. Ünlüler takımında iki isim birbirine girdi. Hangi iki yarışmacı, adada gerilime neden oldu?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8’de yayınlanan dünyaca ünlü Survivor programı, Türkiye’de de yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadelesiyle beraber zaman zaman olaylı bir şekilde devam ediyor. Ünlüler takımında yarışan iki isim arasında çıkan tartışma, tüm adada gerginliğe sebep oldu. Kaptanlık oyunu, yarışmacılar arasında anlaşmazlıklara sebep oldu. Acun Ilıcalı bu yeni tartışma için nasıl bir yol izleyecek, yarışmacılara uyarı yapacak mı merakla bekleniyor.

Survivor yarışmasında, Ünlüler adası karıştı. Ünlüler adasında yarışan iki isim arasında çıkan tartışma da ortam gerildi. Takım kaptanlığı yarışı için aralarında anlaşmazlık çıkan iki yarışmacı, diğer adadakileri de gerginliğe sürükledi.

19 Mar 2021 - 17:34 Ankara- Survivor 2021

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