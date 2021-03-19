Survivor Ünlüler Adası Karıştı! İki İsim Birbirine Girdi, Acun Ilıcalı Ayarı Verdi! Tüm Oyuncuların Üzerini Çizebilir! "Survivor Değil, Tartışma Programı İzliyoruz!"

TV8’de yayınlanan dünyaca ünlü Survivor programı, Türkiye’de de yarışmacılar arasındaki kıyasıya mücadelesiyle beraber zaman zaman olaylı bir şekilde devam ediyor. Ünlüler takımında yarışan iki isim arasında çıkan tartışma, tüm adada gerginliğe sebep oldu. Kaptanlık oyunu, yarışmacılar arasında anlaşmazlıklara sebep oldu. Acun Ilıcalı bu yeni tartışma için nasıl bir yol izleyecek, yarışmacılara uyarı yapacak mı merakla bekleniyor.

Survivor yarışmasında, Ünlüler adası karıştı. Ünlüler adasında yarışan iki isim arasında çıkan tartışma da ortam gerildi. Takım kaptanlığı yarışı için aralarında anlaşmazlık çıkan iki yarışmacı, diğer adadakileri de gerginliğe sürükledi.