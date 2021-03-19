Survivor Hayrettin SMS Paralarının Nereye Gittiğini Açıkladı! Tek Tek Dağıtmıştı, Sonuç Felaket Çıktı! Meğer Paralar...
Survivor’dan elenen ünlü video içeriği üreticisi Hayrettin, Survivor sonrası ilk videosunu yayınladı. Bu videoda inanılmaz şeyler açıklayan ünlü isim skandala imza atacak bilgiler verdi. SMS paralarının nereye gittiğini açıklayan Hayrettin büyük şok yarattı. Survivor’daki gerçekleri açıklayan Hayrettin aslında hiçbir şeyin görüldüğü gibi olmadığını belirtti. Şoke eden açıklamaları herkesi hayrete düşürürken çok önemli gerçekleri öğrenen milyonlar Hayrettin’in videosunu yorum yağmuruna tuttu.
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Survivor’daki en büyük merak konularından olan SMS paraları herkesi düşündüren gerçeklerden biriydi. Acaba bu paralar kime gidiyordu? Nerede kullanılıyordu? Yarışmacılar bu konuda neredeydi? İşte Hayrettin’den tüm bu soruları cevaplayacak nitelikte bir video geldi. SMS paraları hakkında gerçekleri ortaya çıkaran ünlü komedyen herkesi şoka etmeyi başardı. Kendi Youtube kanalında açıkladığı gerçekler ile binlerce kişinin cevap aradığı sorulara bir bir yanıt verdi.
Gerçekleri açıkladığı videoya çok önemli yorumlar yapıldı. Onlardan bazıları ise şu şekildeydi: ‘’Daha önce elenir elenmez neler yaşadıklarına dair bir video görmemiştim. Hayrettin gene kalitesini ve zekâsını konuşturmuş.’’ Binlerce yorumun yapıldığı videoda Hayrettin SMS paralarına dair şaşırtıcı bir açıklama getirdi.
19 Mar 2021 - 17:41 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.