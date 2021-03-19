Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek Hakkında Açıklama Geldi! Mehmet Ali Erbil Tekrar Sunucu mu Oluyor? "Kral Bizi Bi Mutlu Et Be!"

Hala tam olarak rahatsızlığı iyileşmeyen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Tam olarak iyileşmek isteyen ünlü şovmen, ekranlara dönmeyi hayal ediyor. Uzun süredir ekranlarda program yapmayan Mehmet Ali Erbil, hastalığının ortaya çıkmasıyla zor günler yaşadı. Bu zor dönemi biraz olsun atlatan ünlü sunucu, hala tam olarak iyileşmeyi bekliyor.

Kızlarıyla, torunuyla, dostlarıyla sık sık zaman geçiren Mehmet Ali Erbil’e sosyal medyadan da ilgi büyük oluyor. Sık sık paylaşım yapan Erbil, eski günleri dostlarıyla yad ettiği fotoğraflarla yüzlerce beğeni alıyor.