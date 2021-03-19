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- 19 Mar 2021 - 18:01 G: 19 Mar 2021 - 18:21

Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek Hakkında Açıklama Geldi! Mehmet Ali Erbil Tekrar Sunucu mu Oluyor? "Kral Bizi Bi Mutlu Et Be!"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara mı dönüyor ? Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yıllardır ekranlardan uzak kaldı. 64 yaşındaki ünlü şovmen, yeniden ekranlara dönmenin hayalini kuruyor. Sık sık dostlarıyla yemek yiyen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan bunları takipçileriyle paylaşıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hala tam olarak rahatsızlığı iyileşmeyen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Tam olarak iyileşmek isteyen ünlü şovmen, ekranlara dönmeyi hayal ediyor. Uzun süredir ekranlarda program yapmayan Mehmet Ali Erbil, hastalığının ortaya çıkmasıyla zor günler yaşadı. Bu zor dönemi biraz olsun atlatan ünlü sunucu, hala tam olarak iyileşmeyi bekliyor.

Kızlarıyla, torunuyla, dostlarıyla sık sık zaman geçiren Mehmet Ali Erbil’e sosyal medyadan da ilgi büyük oluyor. Sık sık paylaşım yapan Erbil, eski günleri dostlarıyla yad ettiği fotoğraflarla yüzlerce beğeni alıyor.

19 Mar 2021 - 18:01 Ankara- Yaşam

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