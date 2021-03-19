Mehmet Ali Erbil'den Çarkıfelek Hakkında Açıklama Geldi! Mehmet Ali Erbil Tekrar Sunucu mu Oluyor? "Kral Bizi Bi Mutlu Et Be!"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara mı dönüyor ? Ünlü sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, yaşadığı rahatsızlıktan dolayı yıllardır ekranlardan uzak kaldı. 64 yaşındaki ünlü şovmen, yeniden ekranlara dönmenin hayalini kuruyor. Sık sık dostlarıyla yemek yiyen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyadan bunları takipçileriyle paylaşıyor.
Hala tam olarak rahatsızlığı iyileşmeyen Mehmet Ali Erbil, zor günleri geride bıraktı. Tam olarak iyileşmek isteyen ünlü şovmen, ekranlara dönmeyi hayal ediyor. Uzun süredir ekranlarda program yapmayan Mehmet Ali Erbil, hastalığının ortaya çıkmasıyla zor günler yaşadı. Bu zor dönemi biraz olsun atlatan ünlü sunucu, hala tam olarak iyileşmeyi bekliyor.
Kızlarıyla, torunuyla, dostlarıyla sık sık zaman geçiren Mehmet Ali Erbil’e sosyal medyadan da ilgi büyük oluyor. Sık sık paylaşım yapan Erbil, eski günleri dostlarıyla yad ettiği fotoğraflarla yüzlerce beğeni alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.