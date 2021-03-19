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- 19 Mar 2021 - 18:22 G: 19 Mar 2021 - 18:41

Akıncı Dizisindeki O Sahne Bakanlığı Harekete Geçirdi! Adalet Bakanlığından Hamle Gecikmedi… İşte O Sahne!

Akıncı dizisinde öyle bir sahneye yer verildi ki, Adalet Bakanlığı ayağa kalktı! Dizide yer verilen o sahneye bakanlıktan müdahale gecikmedi. Bakanlığın tahammülünü zorlayan o sahne bürokratik bir müdahalenin doğmasına yol açtı. Dizide geçen sahneye bakanlığın tepkisi anında gerçekleşti. O sahne için ayağa kalkan, bakanlık hemen harekete geçti. Dizideki o sahnenin detayları ve bakanlığın müdahalesi hakkında gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Atv ekranlarında 1 Ocak 2021 Cuma günü yayın hayatına başlayan Akıncı dizisindeki bir sahne o kadar tehlikeliydi ki, Adalet Bakanlığı’nın müdahalesine neden oldu. Yerli yapımlar arasından özgünlüğü ile sıyrılırken kendi seyirci kitlesini oluşturmayı başaran Akıncı dizisinde yer verilen bir sahne Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilemez bir sahneydi.

Türk yapımı aksiyon dizisi olan Akıncı’nın yönetmenliğini Veli Çelik yapıyor. Senaryosunu Hakan Kandal’ın kaleme aldığı dizinin başrollerinde ise; Büşra Develi, Şükrü Özyıldız, Tolga Tekin ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Fakat dizinin öyle bir sahnesi vardı ki, Adalet Bakanlığı tarafından işlem yapılması gerekti. Adalet Bakanlığı’ndan gelen bilgiler ise hukuki sürecin başladığı yönünde oldu.

19 Mar 2021 - 18:22 Ankara- Yaşam

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