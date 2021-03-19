İbo Show'da İsmail YK Krizi! Perde Arkası Ortaya Çıktı! Tatlıses Beddua Etti, Stüdyo Karıştı! Neler Oluyor?
İbo Show’da bu hafta bombalar patlamaya erken başladı. Daha yayınlanmadan gündeme oturan program herkesi meraklı bekleyişe soktu. Herkesin heyecanla beklediği İbo Show, bu hafta özel isimleri ağırlıyor. Bu kez bir skandalla gündeme gelen İbo Show’da neler oldu? Bu haftaki bölümünde ciddi gelişmeler var. Herkes heyecanla bölümü beklerken perde arkasında yaşananlar herkesi dehşete düşürdü.
Seyircilerin şoke olduğu bu haftaki programda sürpriz konuklar vardı. Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş’in katıldığı İbo Show’un son bölümünde skandallar gelişmeler yaşandı. Perdesi arkası hakkında bilgilerin gelmeye devam ettiği programda seyirciler kahkahaya boğulurken aynı zamanda hayrete de düştükleri olaylar yaşandı. Herkesin merak ettiği o olay nasıl gerçekleşti? İbrahim Tatlıses neden böyle tepki gösterdi? Herkesin merak ettiği o gerçekler açığa çıkmaya başladı.
Her Cumartesi seyircisini ekranların başındaki yerlerini almalarını sağlayan, Star TV’de yayınlanan İbo Show programına bu hafta çok özel konuklar katıldı. Keyif ve seyir zevki yükseklerde ilerleyen programın bu hafta ki özel olayı ise seyircilere çok özel bir an yaşattı. İbrahim Tatlıses’in o çıkışı seyircide yüksek bir tansiyon yarattı. İsmail YK ile aralarında geçen ön diyalog diğer konukları ve seyircileri hayrete düşürdü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.