Aman Seren Serengil Görmesin! Yeni Bir Krizin Başlamasına Saatler Kaldı! Yapım Yeniden Açıklama Yapacak mı?
Çarşamba akşamları Kanal D’de yayınlanan ünlü dizi Sadakatsiz, en çok izlenen, reyting rekorları kıran diziler arasında yerini alıyor. Aldatmanın, ihanetin en iyi işlendiği diziler arasında yer alan Sadakatsiz, dikkat çeken konusu sayesinde Çarşamba günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Uyarlama dizilere göre en başarılı işlenen diziler arasında yer alan Sadakatsiz, konusu ve oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekiyor.
BBC’nin Doctor Foster dizisinden uyarlama olan Sadakatsiz’in başrollerini, Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk paylaşıyor. Bir evliliğin ihanetten dolayı nasıl alt üst olduğuyla ilgili sadakatin öneminin işlendiği dizide, oyuncuların performansları da epey ilgi çekiyor. Öyle ilgi çekiyor ki, bazen insanlar dizideki rollere kendini fazla kaptırabiliyor. Seren Serengil’de, Sadakatsiz aşığı olduğunu dile getirip kendini dizideki karakterlerin özelliklerine fazla kaptırdığı görülüyor. Seren Serengil’den gelen sitemli çıkıştan dolayı sosyal medyadan pek çok linç geldi.
Sadakatsiz dizisi, Cansu Dere’nin usta oyunculuğu ile dizinin reyting rekorları kırmasıyla 7’den 70’e herkesin ilgi odağında olmaya devam ediyor. Eşi Volkan tarafından aldatılan Asya’nın dimdik ayakta durmasını ve hayatını tek başına, oğlu ile idame ettirmesini konu alan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Herkesin merakla beklediği dizinin akışına kendini fazla kaptıran insanlardan biri de Seren Serengil. Cansu Dere ve Melis Sezen’in set arasında çektirdiği bir fotoğrafa isyan eden Seren Serengil’i bakın ne rahatsız etti?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.