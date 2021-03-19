Acun Ilıcalı Elinden Tuttu Hayat Verdi! Survivor Yarışmacısı Yeniden Ekranlarda! Televizyon Dünyası Odaklandı!

Survivor eski yarışmacılarından milli sporcu Sabriye Şengül bu defa ekranlara bambaşka bir şekilde dönmeye hazırlanıyor. Nasıl bir işte olacağı herkes tarafından merak edilen ismin nasıl bir projede yer alacağı büyük merak konusu. Hayranları tarafından çok merak edilen sürpriz gelişmenin detayları gelmeye devam ediyor.

Nasıl bir projede yer alacağı merakla beklene ismin sürpriz gelişmesi herkesi hayrete düşürdü. Survivor’a katılan birçok isim daha sonra çeşitli rollerde ya da platformlarda ekranlarda karşımıza çıkmıştı. Sabriye Şengül’ün ise nasıl bir işle karşımızdaki yerini alacak merak ediliyor. Acaba hangi platformda nasıl bir içerik ile karşımıza çıkacak: Ünlü isme yöneltilen birçok soru cevap arıyor.