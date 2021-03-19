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- 19 Mar 2021 - 20:29 G: 19 Mar 2021 - 20:47

Maraşlı Dizisinin Mahur'u Hakkında Şok Gerçek! Herkes Hayranı Ama Kimse Bilmiyor! Meğer Alina Boz...

Ekranların sevilen dizisi Maraşlı’da yaşanan gelişme sevenleri hayrete düşürdü. İzleyiciler tarafından çok merak edilen bu olay bir skandala neden oldu. Maraşlı dizisindeki Mahur’un meğerse arka planda çok gizli bilgileri varmış. Hayranlarını şoke eden bu bilgilerde detaylar ararken Mahur karakteri herkesi şaşkına çevirdi. Güzel oyuncu aslında çok farklı bir gerçeği taşıyormuş. Herkesi şaşırtan bu gelişme merakla cevap bekliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla her zaman ilgi odağı olmayı başaran güzel oyuncu be defa bir şok gelişme ile gündemin trafiğine takıldı. Herkesi şaşkına çeviren bu detaylar aslında gerçeklerden çok farklıymış. İlk bölümle beraber seyircileri ekran başında tutmayı başaran Maraşlı dizisindeki Mahur karakteri bu sefer bambaşka bir skandalla gündeme geldi. Sosyal medyadan da yakından takip edilen Alina Boz, bu sefer sürpriz bir gelişme ile mercekleri kendine çevirdi.

Ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Alina Boz, 2014 yılında Paramparça adlı dizide de Hazal karakterini canlandırırken büyük beğeni ve övgü toplamıştı. Şimdi ise sevilen dizi ATV ekranlarında Maraşlı’nın Mahur’u olarak kalplerimizdeki yerini aldı. Başarılı oyuncunun özel hayatı hakkında edinilen gerçekler ise açığa çıkmaya başladı.

19 Mar 2021 - 20:29 Ankara- Magazin

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