Sefirin Kızı İzleyicisi Çıldırdı! Ne Afiş Değişiyor, Ne İsim! Neslihan Atagül Krizi Devam Ediyor… “Hem Diziden Çıkarın, Hem Hala Onunla Anılın!”

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi, kıyameti başlattı. Neslihan Atagül hayranları, dizinin adının ve afişinin değişmemesine büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapımcıya mesaj attıklarını bile dile getirdi. Afişi gördükçe derin bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar, Twitter’da bir başlık açtılar.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in yer aldığı diziden, başrol oyuncusu olan Uraz Kaygırlaroğlu ve Neslihan Atagül sadece bir bölüm arayla diziye veda etmişlerdi. Doktorunun tavsiyesi üzerine 10 günlük rapor alan Atagül, durumunun kötüye gitmesinden dolayı rapor süresini 26 güne çıkarmıştı. Fakat kısa bir süre sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şok etmişti…