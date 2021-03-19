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- 19 Mar 2021 - 21:11 G: 19 Mar 2021 - 21:18

Sefirin Kızı İzleyicisi Çıldırdı! Ne Afiş Değişiyor, Ne İsim! Neslihan Atagül Krizi Devam Ediyor… “Hem Diziden Çıkarın, Hem Hala Onunla Anılın!”

STAR TV ekranlarında kriz devam ediyor. Pazartesi günleri yayınlanan Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül hastalığı nedeniyle diziden ayrılmıştı. Dizden ayrılan Neslihan Atagül’ün yerine ise reytingleri iyileştirmek için Tuba Büyüküstün gelmişti. Fakat yine beklenilen olmamıştı. Diziye katılan Tuba Büyüktün’den sonra ise ne afiş değişti ne de dizinin adı…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen dizileri arasında yerini alan Sefirin Kızı dizisi, kıyameti başlattı. Neslihan Atagül hayranları, dizinin adının ve afişinin değişmemesine büyük tepki gösterdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı yapımcıya mesaj attıklarını bile dile getirdi. Afişi gördükçe derin bir üzüntü yaşadıklarını söyleyen kullanıcılar, Twitter’da bir başlık açtılar.

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in yer aldığı diziden, başrol oyuncusu olan Uraz Kaygırlaroğlu ve Neslihan Atagül sadece bir bölüm arayla diziye veda etmişlerdi. Doktorunun tavsiyesi üzerine 10 günlük rapor alan Atagül, durumunun kötüye gitmesinden dolayı rapor süresini 26 güne çıkarmıştı. Fakat kısa bir süre sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şok etmişti…

19 Mar 2021 - 21:11 Ankara- Dizi Haberleri

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