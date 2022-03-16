- 16 Mar 2022 - 10:47 G: 16 Mar 2022 - 10:48

Ankara'da Ramazan Pidesi 2022 Kaç Lira? Ramazan Pidesi Kaç Gram, Kaç Kalori? 2022 Ankara pide kaç lira?

Mübarek Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlar tarafından da hazırlıklar başladı. Ramazan hazırlıkları kapsamında 2022 ramazan pide fiyatlarını merak eden vatandaşlar fiyat araştırmasına başladı. İşte Ankara Pide fiyatları...

Her sene olduğu gibi Ramazan ayının yaklaşması ile beraber iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide fiyatları da araştırılmaya başlandı. İslam alemi için en önemli ay olan Ramazan bu sene 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, İslam dininin en önemli ibadetlerinden olan orucun tutulduğu Ramazan ayı için geri sayım başladı.

Ankara illeri için 2022 Ramazan pidesi fiyatları için resmi bir açıklama 

Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası belirlediği 2022 yılı fiyatları 275 gram ramazan pidesi 4 liradan satışa sunulmakta. Ayrıca Ramazan pidesinin pide ve simit fırınlarından alınabileceğini belirterek, Ramazan ayı süresince Ankara'da ihtiyaç sahiplerine 2022 yılında olduğu gibi günde 65 bin pideyi ücretsiz dağıtılacağı bilinmektedir..

Ramazan ayının yaklaşması ile beraber sahur ve iftar sofralarının sultanı Ramazan pidesinin fiyatı, gramı ve kalorisi de araştırma konusu oldu. Ramazan pidesinin gramı ve fiyatı ise bilindiği gibi illere göre farklılık gösteriyor. Başkentli vatandaşlar bu sene Ankara’da Ramazan pidesinin ne kadar olduğunu, zam alıp almadığını araştırıyor.

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16 Mar 2022 - 10:47 - Yaşam

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