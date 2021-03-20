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- 20 Mar 2021 - 16:39 G: 20 Mar 2021 - 16:59

Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu!

Her geçen gün ününe ün katmayı başaran dünyaca ünlü restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe bu seferde attığı bir tweet ile servetine servet kattı. Sadece bir tweet ile 43 bin dolar kazandığı ortaya çıktı. Instagram hesabında 33.9 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe bu defa bir tweet ile servet sahibi oldu. İşte bu satışın gerçekleri…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Geçmişte paylaştığı altın kalpli etlerin bulunduğu bir video içeren tweet’ini 6 bin dolar karşılığında satan Nusret Gökçe milyonlarca kişiyi şaşkına çevirdi. Herkesin şok olduğu bu durum ise sadece Türkiye değil Dünya gündeminde yerini aldı. Dünyada birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarını satmaya başladı. Bu harekete katılan Nusret gökçe ise eskiden attığı bir tweeti 43. Bin Türk Lirasına sattı.

Saltbea hareketiyle ün salan Nusret Gökçe bu sefer sadece bir tweet ile 6 bin dolar kazandı. Tweetlerinden bazılarını satılığa çıkaran Nusret Gökçe altın kaplamalı et videosunun olduğu bir tweeti 6 bin dolara alıcı buldu. Dünyaca ünlü isim bu skandal haber ile dünya gündemine geldi. Satılan tweet’in açıklamasında ise ‘’bitcoin’’ ifadesi yer alıyordu.

20 Mar 2021 - 16:39 Ankara- Magazin

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