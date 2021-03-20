Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu!

Geçmişte paylaştığı altın kalpli etlerin bulunduğu bir video içeren tweet’ini 6 bin dolar karşılığında satan Nusret Gökçe milyonlarca kişiyi şaşkına çevirdi. Herkesin şok olduğu bu durum ise sadece Türkiye değil Dünya gündeminde yerini aldı. Dünyada birçok ünlü isim sosyal medya paylaşımlarını satmaya başladı. Bu harekete katılan Nusret gökçe ise eskiden attığı bir tweeti 43. Bin Türk Lirasına sattı.

Saltbea hareketiyle ün salan Nusret Gökçe bu sefer sadece bir tweet ile 6 bin dolar kazandı. Tweetlerinden bazılarını satılığa çıkaran Nusret Gökçe altın kaplamalı et videosunun olduğu bir tweeti 6 bin dolara alıcı buldu. Dünyaca ünlü isim bu skandal haber ile dünya gündemine geldi. Satılan tweet’in açıklamasında ise ‘’bitcoin’’ ifadesi yer alıyordu.