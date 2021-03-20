Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…

ATV ekranlarından uzun zamandır sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı birçok cinayetin aydınlatılmasında etkin rol oynarken aynı zamanda kayıpları da bularak ailesine kavuşturuyor. Sevilen program hafta içi her gün ekranlara geliyor. Her bölümde farklı bir olayın ele alında programın ilham kaynağı ise ortaya çıktı.

Yıllar önce, ATV ekranlarında yerini alan ve Müge Anlı gibi bir program sunan ünlü isim uzun zamandır ekranlarda değil. Yıllar önce yayın hayatı biten bir programda ailelerin sorunlarını ele alan ismin son hali ise şok etkisi yarattı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.