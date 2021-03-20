Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilham kaynağı ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlarda olan Müge Anlı’dan önce o ismin olması ise bilmeyenler için büyük bir şok kaynağı oldu. En az Müge Anlı kadar televizyon dünyasında bulunan ismin son hali ağızları açık bıraktı. Meğer Müge Anlı’dan önce…
ATV ekranlarından uzun zamandır sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı birçok cinayetin aydınlatılmasında etkin rol oynarken aynı zamanda kayıpları da bularak ailesine kavuşturuyor. Sevilen program hafta içi her gün ekranlara geliyor. Her bölümde farklı bir olayın ele alında programın ilham kaynağı ise ortaya çıktı.
Yıllar önce, ATV ekranlarında yerini alan ve Müge Anlı gibi bir program sunan ünlü isim uzun zamandır ekranlarda değil. Yıllar önce yayın hayatı biten bir programda ailelerin sorunlarını ele alan ismin son hali ise şok etkisi yarattı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.
20 Mar 2021 - 16:59 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.