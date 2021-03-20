Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Mar 2021 - 16:59 G: 20 Mar 2021 - 17:15

Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…

ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ilham kaynağı ortaya çıktı. Uzun bir süredir ekranlarda olan Müge Anlı’dan önce o ismin olması ise bilmeyenler için büyük bir şok kaynağı oldu. En az Müge Anlı kadar televizyon dünyasında bulunan ismin son hali ağızları açık bıraktı. Meğer Müge Anlı’dan önce…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarından uzun zamandır sevenleriyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı birçok cinayetin aydınlatılmasında etkin rol oynarken aynı zamanda kayıpları da bularak ailesine kavuşturuyor. Sevilen program hafta içi her gün ekranlara geliyor. Her bölümde farklı bir olayın ele alında programın ilham kaynağı ise ortaya çıktı.

Yıllar önce, ATV ekranlarında yerini alan ve Müge Anlı gibi bir program sunan ünlü isim uzun zamandır ekranlarda değil. Yıllar önce yayın hayatı biten bir programda ailelerin sorunlarını ele alan ismin son hali ise şok etkisi yarattı. Eski halinden eser kalmayan ünlü ismin yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü.

20 Mar 2021 - 16:59 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’nın Bel Kemiğinden Şok Açıklama Geldi! İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! “Tam 4 Saat Boyunca” mask
Müge Anlı’nın Bel Kemiğinden Şok Açıklama Geldi! İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! “Tam 4 Saat Boyunca”
Müge Anlı'da Aranan Berk Ergier Bulundu Mu? Berk Ergier Kimdir İşte Son Gelişmeler... mask
Müge Anlı'da Aranan Berk Ergier Bulundu Mu? Berk Ergier Kimdir İşte Son Gelişmeler...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mart 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mart 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Bile Şaştı Kaldı! Hem Eşinden Boşanmadı Hem Düğün Yaptı! Milyonların İçi Paramparça Oldu, Bir Aile Dağıldı... mask
Müge Anlı Bile Şaştı Kaldı! Hem Eşinden Boşanmadı Hem Düğün Yaptı! Milyonların İçi Paramparça Oldu, Bir Aile Dağıldı...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor... mask
Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor...
Müge Anlı’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşıyla Birlikte İntihar Edecekti, Son Anda Vazgeçti! Kendi Ellerini Bağladı, Köprüden Atladı! Şahap'a Ne Oldu? mask
Müge Anlı’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşıyla Birlikte İntihar Edecekti, Son Anda Vazgeçti! Kendi Ellerini Bağladı, Köprüden Atladı! Şahap'a Ne Oldu?
Müge Anlı Tüm Türkiye'yi Tir Tir Titretti! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki; Gören Hayranları Şaşkına Döndü... Tam 4.657 Adet! mask
Müge Anlı Tüm Türkiye'yi Tir Tir Titretti! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki; Gören Hayranları Şaşkına Döndü... Tam 4.657 Adet!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Mart 2021 Salı ATV Canlı izle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 16 Mart 2021 Salı ATV Canlı izle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı! mask
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı!
Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır? mask
Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır?
Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu! mask
Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu!
ABD'de Vali Taciz İddiasıyla Karşı Karşıya! mask
ABD'de Vali Taciz İddiasıyla Karşı Karşıya!
Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı! mask
Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı!
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı İzle! 21 Mart Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar mask
Fenerbahçe - Beşiktaş Maçı Canlı İzle! 21 Mart Fenerbahçe Beşiktaş Derbi Maçı Canlı Anlatım ve Yorumlar

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL