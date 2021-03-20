Survivor Poyraz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Belki Milyonlarca Hayranı Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Poyraz...
Survivor Poyraz hakkında gündeme düşen flaş gelişme yarışmanın takipçilerini ve fenomen ismin hayranlarını şoka uğrattı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu haber ise sürpriz bir gündem yarattı. Milyonların ağzını açık bırakan bu gerçekler ünlü isim hakkında detayları ortaya çıkardı. Hiç kimsenin bilmediği bu gelişmeler ise sosyal medyada da gündem oldu. Herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu gelişmeler detay kazanmaya başladı.
9 Ocak 2021 akşamı TV 8’de yayınlanmaya başlayan Survivor programının yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere milyonlarca izleyicisi bulunuyor. Yarışmacılardan Yiğit Poyraz ise programa katılacağı açıklandığından beri yakın mercekte izleniyor. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz şimdiden öne çıkan isimler arasında.
Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama’da Hakan Hatipoğlu sarsıcı bir iddiada bulunmuştu. Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Poyraz yarışmanın popüler ismi ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Yaptığı flaş açıklamada Hakan Hatipoğlu ‘’Benim için Survivor şampiyonu %90 Poyraz. %90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. %90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim" sözlerinin kullanmıştı.
20 Mar 2021 - 17:16 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.