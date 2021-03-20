Survivor Poyraz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Belki Milyonlarca Hayranı Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Poyraz...

9 Ocak 2021 akşamı TV 8’de yayınlanmaya başlayan Survivor programının yurtiçi ve yurtdışında olmak üzere milyonlarca izleyicisi bulunuyor. Yarışmacılardan Yiğit Poyraz ise programa katılacağı açıklandığından beri yakın mercekte izleniyor. Survivor 2021 Gönüllüler kadrosunda yer alan Yiğit Poyraz şimdiden öne çıkan isimler arasında.

Geçtiğimiz günlerde Survivor Panorama’da Hakan Hatipoğlu sarsıcı bir iddiada bulunmuştu. Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Poyraz yarışmanın popüler ismi ve şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Yaptığı flaş açıklamada Hakan Hatipoğlu ‘’Benim için Survivor şampiyonu %90 Poyraz. %90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. %90 Poyraz yüzde onu da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim" sözlerinin kullanmıştı.