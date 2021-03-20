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- 20 Mar 2021 - 17:32 G: 20 Mar 2021 - 18:18

Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Somer Şef'in.... Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Ne Bağlantıları Olabilir! İşte Yanıtı...

TV8 ekranlarında yayınlanan dünyaca ünlü yarışma Survivor 2021, yarışmacılarının ada mücadelesi ile hız kesmeden devam ediyor. Survivor’ın her sezonu ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yerini alıyor. Her sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen Survivor, 2021’de de adından sıkça söz ettiriyor. Ünlüler takımındaki ünlü isimlerin özel hayatları kadar, artık Gönüllüler’de yarışanlarda aynı ilgiyle takip ediliyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında en dikkat çeken isimlerden biri olan Poyraz’ın sevgilisi ile çıkan fotoğrafı sosyal medyada gündem yarattı. Sevgilisiyle olan karesinin sosyal medyada yayılmasıyla, Poyraz’ın sevgilisi olan kişi bu mu soruları sorulmaya başlandı. Hala sevgili olup olmadığı merak edilen Poyraz hakkında şok gelişmeler ortaya çıktı. Masterchef jürisi olan Somer şef ile Poyraz’ın bağlantısı çıkan haberler, sevgilisiyle de bir bağlantısı var mı sorusunu akla getirdi.

26 Aralık 1994 doğumlu, Survivor 2021 Gönüllüler takımında yer alan Yiğit Alp Poyraz’ın sevgilisi ifşalandı. Survivor’da dikkatleri üzerine toplayan Poyraz, sevgilisi ile de gündeme geldi. Survivor’da en çok takip edilen ve dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Poyraz, nefes kesmeden yarışa devam ediyor. Survivor’ın yarışmacıları sıkı takip ediliyor. Poyraz’da bu kişilerden biri. Sevgilisiyle olan fotoğrafı da çok dikkat çeken Poyraz’ın Somer Şef ile olan bağlantısı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

20 Mar 2021 - 17:32 Ankara- Survivor 2021

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