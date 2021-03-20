Müge Anlı Paraya Para Demiyor! Aylık Kazancı Resmen Bir Servet! Bir Asgari Ücretli Vatandaşın Yıllarca Çalışıp Kazanamadığını Bir Yılda Cebine Koyuyor! Dudak Uçuklatır…
Müge Anlı ile ortaya çıkan bir gerçek herkesin büyük bir şok geçirmesine neden oldu. Sevilen program sunucusunun haftalık, aylık ve yıllık kazancı resmen ortaya çıktı. Her bölümde binlerce lira kazandığı belirlenen Müge Anlı haftalık ne kadar kazanıyor? Müge Anlı’nın aylık kazancı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar!
Ekranların en sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunuculuğunu yapan Anlı, deyim yerindeyse adeta para basıyor. Bir ayda milyonların sahip olmak istediği paraları kazanan sevilen sunucunun kazandığı paranın değeri ise paha biçilmez derece!
Diğer ek gelirinin olup olmadığı bilinmeyen ünlü sunucunun ek geliri varsa bu servet daha da çok artıyor. Soyut bir şekilde ele alındığında bile milyonların ağzını açık bıraktıran bu miktar, milyonların araştırma konusu oldu. Müge Anlı yıllık ne kadar kazanıyor? İşte yanıtı!
20 Mar 2021 - 18:18 Ankara- Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.