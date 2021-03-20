Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Mar 2021 - 18:18 G: 20 Mar 2021 - 18:50

Müge Anlı Paraya Para Demiyor! Aylık Kazancı Resmen Bir Servet! Bir Asgari Ücretli Vatandaşın Yıllarca Çalışıp Kazanamadığını Bir Yılda Cebine Koyuyor! Dudak Uçuklatır…

Müge Anlı ile ortaya çıkan bir gerçek herkesin büyük bir şok geçirmesine neden oldu. Sevilen program sunucusunun haftalık, aylık ve yıllık kazancı resmen ortaya çıktı. Her bölümde binlerce lira kazandığı belirlenen Müge Anlı haftalık ne kadar kazanıyor? Müge Anlı’nın aylık kazancı ne kadar? İşte tüm ayrıntılar!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunuculuğunu yapan Anlı, deyim yerindeyse adeta para basıyor. Bir ayda milyonların sahip olmak istediği paraları kazanan sevilen sunucunun kazandığı paranın değeri ise paha biçilmez derece!

Diğer ek gelirinin olup olmadığı bilinmeyen ünlü sunucunun ek geliri varsa bu servet daha da çok artıyor. Soyut bir şekilde ele alındığında bile milyonların ağzını açık bıraktıran bu miktar, milyonların araştırma konusu oldu. Müge Anlı yıllık ne kadar kazanıyor? İşte yanıtı!

20 Mar 2021 - 18:18 Ankara- Müge Anlı Haberleri

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca… mask
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…
Müge Anlı’nın Bel Kemiğinden Şok Açıklama Geldi! İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! “Tam 4 Saat Boyunca” mask
Müge Anlı’nın Bel Kemiğinden Şok Açıklama Geldi! İlk Kez Neden Ayrıldığını Açıkladı! Milyonların Ağzı Açık Kaldı! “Tam 4 Saat Boyunca”
Müge Anlı'da Aranan Berk Ergier Bulundu Mu? Berk Ergier Kimdir İşte Son Gelişmeler... mask
Müge Anlı'da Aranan Berk Ergier Bulundu Mu? Berk Ergier Kimdir İşte Son Gelişmeler...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mart 2021 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 19 Mart 2021 Cuma ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Bile Şaştı Kaldı! Hem Eşinden Boşanmadı Hem Düğün Yaptı! Milyonların İçi Paramparça Oldu, Bir Aile Dağıldı... mask
Müge Anlı Bile Şaştı Kaldı! Hem Eşinden Boşanmadı Hem Düğün Yaptı! Milyonların İçi Paramparça Oldu, Bir Aile Dağıldı...
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Mart 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 17 Mart 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor... mask
Songül Karlı Müge Anlıya Çıkmaktan Vazgeçti! Ekranlara Kendi Programıyla Geliyor...
Müge Anlı’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşıyla Birlikte İntihar Edecekti, Son Anda Vazgeçti! Kendi Ellerini Bağladı, Köprüden Atladı! Şahap'a Ne Oldu? mask
Müge Anlı’da Akıl Almaz Olay! Arkadaşıyla Birlikte İntihar Edecekti, Son Anda Vazgeçti! Kendi Ellerini Bağladı, Köprüden Atladı! Şahap'a Ne Oldu?
Müge Anlı Tüm Türkiye'yi Tir Tir Titretti! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki; Gören Hayranları Şaşkına Döndü... Tam 4.657 Adet! mask
Müge Anlı Tüm Türkiye'yi Tir Tir Titretti! Öyle Bir Sonuç Çıktı ki; Gören Hayranları Şaşkına Döndü... Tam 4.657 Adet!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Muş'ta Terör Operasyonu Düzenlendi! 14 Kişi Gözaltına Alındı mask
Muş'ta Terör Operasyonu Düzenlendi! 14 Kişi Gözaltına Alındı
Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Somer Şef'in.... Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Ne Bağlantıları Olabilir! İşte Yanıtı... mask
Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Somer Şef'in.... Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Ne Bağlantıları Olabilir! İşte Yanıtı...
ABD'de Kovid-19 Vakalarının Önüne Geçilemiyor! ABD Vaka Sayısı 540 Bini Geçti! mask
ABD'de Kovid-19 Vakalarının Önüne Geçilemiyor! ABD Vaka Sayısı 540 Bini Geçti!
Survivor Poyraz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Belki Milyonlarca Hayranı Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Poyraz... mask
Survivor Poyraz Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etti! Belki Milyonlarca Hayranı Var Ama Kimse Bunu Bilmiyor! Meğer Poyraz...
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı! mask
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı!
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca… mask
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL