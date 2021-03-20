Müge Anlı Paraya Para Demiyor! Aylık Kazancı Resmen Bir Servet! Bir Asgari Ücretli Vatandaşın Yıllarca Çalışıp Kazanamadığını Bir Yılda Cebine Koyuyor! Dudak Uçuklatır…

Ekranların en sevilen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunuculuğunu yapan Anlı, deyim yerindeyse adeta para basıyor. Bir ayda milyonların sahip olmak istediği paraları kazanan sevilen sunucunun kazandığı paranın değeri ise paha biçilmez derece!

Diğer ek gelirinin olup olmadığı bilinmeyen ünlü sunucunun ek geliri varsa bu servet daha da çok artıyor. Soyut bir şekilde ele alındığında bile milyonların ağzını açık bıraktıran bu miktar, milyonların araştırma konusu oldu. Müge Anlı yıllık ne kadar kazanıyor? İşte yanıtı!