Survivor'da Başladılar, Sonunda Evet Cevabı Verildi! Kutlamalar Başladı, Pastalar Bile Kesildi! Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım…

Survivor 2020’de ünlüler takımında beraber mücadele eden iki profesyonel sporcu arasından yaşanan gelişme yarışmadan beri devam ediyormuş. Türkiye Kadın Milli Futbol takımında ileri uç oyuncusu pozisyonunda ülkemizi temsil eden başarılı sporcu, Survivor’daki takım arkadaşı bir başka hücum oyuncusu olan Sercan yıldırım ile aralarındaki söylentilere konu oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken ikilinin hayranları tarafında ise heyecanlandıran bir gelişme oldu.

Magazin dünyasında son ses yankılanan bu haber ikilinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Sürpriz gelişme milyonlarca insanı şaşırtırken, Survivor 2020’deki birliktelikleri yeniden düşündürüldü. Bu hadise yarışmanın dedikodularını yeniden canlandırdı. Son yılların en etkili sezonlarından olan Survivor 2020 yeniden akla geldi.