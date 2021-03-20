Survivor'da Başladılar, Sonunda Evet Cevabı Verildi! Kutlamalar Başladı, Pastalar Bile Kesildi! Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım…
Survivor 2020 kadrosunda yer alan iki ünlü isim arasında flaş bir gelişme yaşandı. Herkesi şaşkına çevirecek bu gelişme gündeme bomba gibi düştü. Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç arasında yaşanan bu gelişme ikilinin hayranlarını hayrete düşürdü. Ortaya atılan iddialar ise inanılmaz gerçekleri beraberinde getirdi. Flaş haber gündeme en üst sıradan yerleşirken milyonların ağzı açık kaldı…
Survivor 2020’de ünlüler takımında beraber mücadele eden iki profesyonel sporcu arasından yaşanan gelişme yarışmadan beri devam ediyormuş. Türkiye Kadın Milli Futbol takımında ileri uç oyuncusu pozisyonunda ülkemizi temsil eden başarılı sporcu, Survivor’daki takım arkadaşı bir başka hücum oyuncusu olan Sercan yıldırım ile aralarındaki söylentilere konu oldu. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken ikilinin hayranları tarafında ise heyecanlandıran bir gelişme oldu.
Magazin dünyasında son ses yankılanan bu haber ikilinin hayranlarını şaşkına çevirdi. Sürpriz gelişme milyonlarca insanı şaşırtırken, Survivor 2020’deki birliktelikleri yeniden düşündürüldü. Bu hadise yarışmanın dedikodularını yeniden canlandırdı. Son yılların en etkili sezonlarından olan Survivor 2020 yeniden akla geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.